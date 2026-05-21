Гуандунские товары покоряют мир: Хэйлунцзян и Гуандун вновь вместе! Ярмарка чжуншаньских товаров дебютирует в Цзямусы

20 мая в городе Цзямусы провинции Хэйлунцзян на площади «Цихан» состоялось мероприятие «Гуандунские товары покоряют мир - Ярмарка чжуншаньских товаров в Хэйлунцзяне и переговоры по сотрудничеству с российским рынком» (Цзямусыский этап).

Организатором мероприятия выступило Народное правительство города Чжуншань. Более 50 ведущих предприятий Чжуншаня приняли участие в коллективной выставке. Опираясь на преимущества Цзямусы как открытого для России города и на платформу X Российско-Китайского ЭКСПО, мероприятие представило тематические экспозиции «Интеллектуальное производство в Чжуншане», «Культурно-туристический Чжуншань», «Вкусный Чжуншань» и «Комфортный для жизни Чжуншань», способствуя выходу предприятий Чжуншаня на рынки России и Северо-Восточной Азии.

В день открытия Управление коммерции города Чжуншань и Управление коммерции и экономического сотрудничества города Цзямусы подписали рамочное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, направленное на содействие взаимному обмену ресурсами и промышленной кооперации между Севером и Югом. На сцене выступили южно-китайский танец льва и национальный танец народности хэчжэ, являющийся нематериальным культурным наследием Китая, что стало ярким проявлением культурного обмена между двумя регионами.

Вместе ценим и наслаждаемся гастрономией и туризмом Севера и Юга

В зоне дегустации нематериального культурного наследия Чжуншаня представители легендарного бренда «Цзюйсянюань», носящего звание «Китайский старейший бренд», прямо на месте готовили миндальное печенье, рецепт которого передается из поколения в поколение уже сто лет. Местные деликатесы, такие как цзюньшаньский молочный голубь и хрустящий тиляпия из Чжуншаня, привлекли многих горожан. В зоне НМК Цзямусы также были представлены китайская водка, приготовленная по старинному рецепту, местная рыбная кухня и корейский холодный лапша.

В зоне креативной продукции и НМК пользовались большим спросом такие авторские изделия, как кофейная продукция с символикой танца «Пьяный дракон», кантонская вышивка (сяоланьская вышивка), креативная продукция с цветным плетением («Циваньский золотой дракон» города Чжуншань) и другие. Цзямусы, в свою очередь, представил ювелирные изделия из восточного жемчуга, изделия из ореха маньчжурского, а также изделия из рыбьей кожи народности хэчжэ.

На площадке также были представлены туристические ресурсы Чжуншаня, включая родные места Сунь Ятсена и туристический пешеходный комплекс на западной улице Сунь Вэнь. Для привлечения туристов в Чжуншань были организованы интерактивная лотерея и розыгрыш туристических наборов.

Качественная продукция с передовыми технологиями завоевывает признание

В экспозиции «Интеллектуальное производство в Чжуншане» собрались 20 предприятий из ведущих промышленных поселков, таких как Хуанпу, Дунфэн и Сяолань, которые специализируются на производстве умной бытовой техники и товаров повседневного спроса. Компания «Leimove Lighting» представила настольные лампы с поляризованным светом для защиты зрения и другие изделия. Компания «Galanz» продемонстрировала микроволновые печи серии «Китайский красный» и многофункциональные кухонные центры. А компания «Amitime» - новейшую систему напольного отопления «Тепловой куб», обладающую мировым патентом. Инновационная бытовая техника, отвечающая повседневным потребностям, такая как интеллектуальные массажеры и многофункциональные духовки, также привлекла внимание многих горожан и оптовых покупателей из разных регионов.

Кроме того, в зоне «Вкусный Чжуншань» и «Чжуншаньский ароматный фермер» были представлены высококачественные сельскохозяйственные продукты: вяленые колбасы из Хуанпу, изделия из черной рыбы и другие. В экспозиции «Комфортный для жизни Чжуншань» 15 девелоперских компаний продемонстрировали жизненный и инвестиционный потенциал Чжуншаня как комфортного для жизни города в районе Большого залива.

Данное мероприятие не только способствовало глубокой интеграции чжуншаньской продукции с ресурсами Цзямусы и открыло новые каналы для торговли с Россией, но и придало новый импульс углублению сотрудничества между Хэйлунцзяном и Гуандуном с Россией.