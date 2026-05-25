Экспортная цена российского газа в 2026 году может вырасти на 11%

Средняя экспортная цена российского газа в 2026 году, согласно новому прогнозу, может увеличиться на 11% по сравнению с показателями прошлого года и достичь отметки в $290 за 1000 кубометров. Такие данные приводятся в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». Прогноз подготовлен на основе консенсус-оценок ведущих российских аналитических компаний.

Для контекста: в 2025 году средняя экспортная цена на российский газ, по данным ЦЦИ, снизилась на 10% и составила $261 за 1000 кубометров. Таким образом, ожидаемый рост в 2026 году станет первым значительным восстановлением цен после недавнего снижения.

Примечательно, что предыдущий консенсус-прогноз, опубликованный в феврале текущего года, предполагал иное развитие событий: аналитики ожидали дальнейшего удешевления газа до $256 за 1000 кубометров в 2026 году. Текущая корректировка означает пересмотр ожиданий в сторону повышения на 13%, что отражает изменение рыночной конъюнктуры и макроэкономических факторов.

Эксперты связывают пересмотр прогноза с рядом факторов, включая динамику спроса на мировых рынках, особенности логистических цепочек и геополитическую ситуацию. При этом окончательные ценовые параметры будут зависеть от множества переменных, в том числе от условий долгосрочных контрактов и колебаний спотовых цен.

Для российского бюджета и газового сектора пересмотр прогноза в сторону повышения может стать позитивным сигналом, поскольку экспортные доходы от поставок газа остаются важным источником валютной выручки. Однако аналитики призывают сохранять осторожность в оценках: энергетические рынки демонстрируют высокую волатильность, и любые прогнозы носят вероятностный характер.