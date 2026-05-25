Гречка и рис в пакетиках заняли более половины ассортимента круп в крупных сетях

Пакетированные крупы, где один варочный пакетик рассчитан на одну порцию, продолжают укреплять позиции на полках российских ритейлеров. По данным председателя Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, в крупных торговых сетях на такую продукцию приходится около 44% ассортимента гречки, 19% риса и 34% пшена. В ассоциацию входят 27 крупнейших торговых предприятий России.

Лидерство по спросу на рынке круп в 2025 году удерживали рис и гречка. Согласно оценкам холдинга «Агроальянс», на их долю пришлось 35% и 30% продаж в упаковках соответственно. Пшено заняло 8% рынка, перловка и манная крупа — по 5%. Абсолютные объемы продаж в компании не раскрывают.

В денежном выражении доля круп в пакетиках для варки в рознице оценивается в 12–18%, демонстрируя ежегодный рост на 1–3 процентных пункта. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. В натуральном выражении показатель ниже — порядка 5–10%, что объясняется более высокой стоимостью порционной упаковки по сравнению с традиционными фасовками.

Эксперты связывают популярность пакетированных круп с изменением потребительских привычек: покупатели все чаще ценят удобство приготовления, точную дозировку и экономию времени. Для ритейлеров такой формат также привлекателен за счет повышенной маржинальности и возможности эффективного использования торгового пространства.

При этом традиционные фасовки круп по-прежнему сохраняют значительную долю рынка, особенно в регионах и среди покупателей, ориентированных на экономию. Аналитики ожидают, что в ближайшие годы оба формата будут сосуществовать, удовлетворяя разные сегменты потребительского спроса.