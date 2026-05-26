GERDA вне сцены: спорт, кофе, тишина, путешествия, фильмы и книга

Стереотип, что артист либо “вечно страдает”, либо “вечно празднует” - удобная иллюзия. Так проще потреблять: как сериал, нужен жанр - либо драма, либо глянец.

А реальная жизнь почти всегда третья. Артисты - "режимные люди". Дисциплина, ритуалы и, да, часто тишина.

— GERDA, как ты проводишь свободное время?

— Я совсем не про бесконечные шумные вечеринки. Тишина — моя любовь. И это не про одиночество. Это про время с собой и рост.

Прогулка с кофе. Книга. Фильм. Иногда просто посидеть и не говорить. В этот момент я перестаю быть “общим чатом” — и возвращаюсь к себе.

— Спорт и танцы восстанавливают?

— Спорт — не “для фигуры”, а для характера. “Для формы” — это версия для соцсетей. Для меня спорт — про голову: он дисциплинирует и держит меня в графике. А танцы дают телу свободу. И вместе это идеальная комбинация.

— У тебя много близких друзей?

— Есть. И я ими очень дорожу. С кем-то дружу со школы, появляются и новые люди. Но не все, кто “давно знаком”, автоматически становятся близкими. Близость — это не количество. Это качество.

Я открыта к новому общению. Мне правда интересно встречать ярких, необычных людей.

Вне сцены GERDA — не образ, а система, которая помогает жить в нормальной реальности, где никто за тебя не поставит жизнь на паузу. И, наверное, поэтому мои песни звучат так, как звучат: там много чувств и опыта — но ещё больше самоуважения.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.