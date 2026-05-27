Продажи белорусского бензина на российской бирже выросли в разы на фоне дефицита топлива

Объемы реализации бензина белорусских нефтеперерабатывающих заводов на Петербургской бирже в мае продемонстрировали кратный рост, несмотря на существенную премию к ценам российских производителей. Такая динамика отражает сохраняющийся дефицит предложения на внутреннем рынке РФ, вызванный сочетанием сезонных и внеплановых ремонтных работ на НПЗ, а также увеличением потребительского спроса.

Согласно данным обзора Национального биржевого ценового агентства, за период с 1 по 22 мая продажи белорусского бензина достигли 17,34 тыс. тонн, тогда как за аналогичный отрезок прошлого года показатель составлял всего 0,3 тыс. тонн. Особенно показателен рост в последней пятидневке месяца: с 18 по 22 мая было реализовано 8,88 тыс. тонн топлива, что почти в четыре раза превышает объем предыдущей недели (2,28 тыс. тонн). В структуре продаж преобладает марка АИ-92 — 6 тыс. тонн, далее следуют АИ-95 (2,4 тыс. тонн) и высокооктановый АИ-100 (0,48 тыс. тонн).

Эксперты отмечают, что спрос на белорусское топливо сохраняется устойчивым, даже несмотря на ценовую премию относительно предложений отечественных НПЗ. Котировки продолжают демонстрировать восходящую тенденцию. Участники рынка подчеркивают, что в условиях нестабильности поставок из-за ремонтов на перерабатывающих мощностях покупатели все чаще ориентируются не только на цену, но и на фактическую доступность ресурса и сроки доставки до конечных точек.

Аналитики полагают, что импортные поставки способны точечно смягчить локальные перебои с топливом, однако не смогут полностью компенсировать выбывшие из-за ремонтов мощности российских заводов. Ситуация требует мониторинга: редакцией был направлен запрос в Минэнерго России для получения официального комментария о мерах по стабилизации топливного рынка.