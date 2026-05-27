Депутаты «Новых людей» предложили кратно увеличить налоговые вычеты при продаже жилья и для малого бизнеса

Депутаты думской фракции «Новые люди» Александр Демин и Владислав Даванков при поддержке лидера партии Алексея Нечаева направили на заключение правительства законопроект о существенном увеличении размера имущественных налоговых вычетов. Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и направлен на актуализацию устаревших фиксированных сумм, затрагивающих физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные параметры предлагаемых изменений

Законопроект предусматривает повышение лимита имущественного вычета при продаже жилья, находящегося в собственности менее минимального срока владения, — с 1 миллиона до 3,1 миллиона рублей. Для иного имущества (гаражи, автомобили, доли в праве) порог предлагается увеличить с 250 тысяч до 700 тысяч рублей. Кроме того, инициатива затрагивает стандартные налоговые вычеты для категорий граждан, указанных в статье 218 НК РФ: их размер планируется поднять с 3 тысяч до 29 тысяч рублей.

Отдельным блоком вынесено предложение по увеличению порога освобождения от уплаты НДС для плательщиков на общей системе налогообложения — с 2 миллионов до 9,5 миллиона рублей. Эта мера, по замыслу авторов, снизит административную нагрузку на малый бизнес и упростит ведение деятельности для предпринимателей, работающих в рамках общего налогового режима.

Сроки вступления в силу и обоснование инициативы

В случае одобрения закон вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования. Такой переходный период, указывают авторы, необходим для адаптации налогового администрирования и информирования налогоплательщиков о новых правилах.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект призван устранить системную проблему устаревания фиксированных денежных значений, закрепленных в части второй Налогового кодекса. Многие из этих норм не пересматривались более десяти лет и не соответствуют текущему уровню цен и доходов. Обновление лимитов, по мнению разработчиков, повысит справедливость налоговой системы, поддержит граждан при решении жилищных вопросов и создаст более комфортные условия для развития малого и среднего предпринимательства.

На текущий момент документ находится на стадии межведомственного согласования. Официальная позиция правительства по инициативе пока не сформирована.