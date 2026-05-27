Минфин предложил запретить повторную выдачу «Семейной ипотеки»

Министерство финансов Российской Федерации выступило с инициативой об исключении возможности повторной выдачи льготного кредита по программе «Семейная ипотека» в случаях, когда у заемщика уже имеется аналогичный заем, оформленный до декабря 2023 года. Соответствующее письмо заместителя главы ведомства Алексея Моисеева на имя правительства имеется в распоряжении редакции.

В Минфине поясняют, что данная мера призвана снизить случаи нецелевого использования льготных кредитов — в частности, для приобретения инвестиционной недвижимости. Как подчеркнул Алексей Моисеев, ключевая задача программы «Семейная ипотека» заключается в реализации государственной демографической политики и стимулировании рождаемости, а не в создании инструментов для спекулятивных операций на рынке жилья.

При этом в ведомстве заверили, что отзыв уже выданных ипотечных кредитов у граждан, оформивших второй заем при наличии первого непогашенного (полученного до декабря 2023 года), не предусмотрен. Более того, семьи сохранят возможность получить дополнительный льготный кредит при наступлении определенных условий: рождении нового ребенка или полном погашении предыдущей ипотеки.

По информации источника в крупном государственном банке, техническая возможность проверки наличия непогашенных льготных кредитов у заемщиков была внедрена еще в июле 2021 года. Это позволяет банкам и регуляторам оперативно верифицировать данные при рассмотрении новых заявок.

Собеседники издания предполагают, что в случае принятия инициативы под новое ограничение могут попасть порядка 1,5–1,6 миллиона человек. Это значительная категория заемщиков, которые планировали воспользоваться программой повторно для улучшения жилищных условий.

Параллельно Минфин прорабатывает и другие изменения в условиях «Семейной ипотеки». Как ранее сообщалось со ссылкой на письмо замглавы Минстроя Никиты Стасишина, ведомство также предложило повышать процентную ставку в ситуациях, когда один из родителей не состоит в официальном браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком, либо когда заемщик оформляет новый жилищный кредит. Такие меры, по замыслу разработчиков, должны повысить адресность господдержки и минимизировать риски ее нецелевого использования.

На текущий момент письмо Минфина направлено на рассмотрение в правительство. Официальная позиция кабмина по данным предложениям пока не сформирована. Эксперты рынка ожидают, что дискуссия по корректировкам льготных ипотечных программ продолжится в контексте общего пересмотра мер жилищной поддержки в условиях высокой нагрузки на бюджет и банковский сектор.