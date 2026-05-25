Торговая война Москвы и Еревана: новые ограничения и геополитический контекст

Эскалация напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном достигла новой стадии. Стремление Армении к углублению сотрудничества с Европейским союзом, ярко продемонстрированное во время недавнего визита лидеров ЕС в столицу республики, вызвало закономерную реакцию российской стороны. Особый резонанс в Москве вызвало публичное выступление президента Франции Эмманюэля Макрона, исполнившего песню в центре Еревана — жест, воспринятый как символическое сближение закавказской республики с западными партнерами.

Российские власти недвусмысленно дали понять: участие в Евразийском экономическом союзе, к которому Армения присоединилась в 2016 году, предполагает определенные обязательства. Одновременно извлекать выгоду из преференций единого рынка ЕАЭС и развивать активные торгово-экономические связи с государствами, признанными РФ недружественными, представляется маловероятным сценарием.

Экономические меры: точечные удары по армянскому экспорту

Ответ Москвы не заставил себя ждать. В течение нескольких дней Роспотребнадзор и другие профильные ведомства ввели запрет на ввоз из Армении целого ряда товаров, имеющих критическое значение для экспортеров республики. Под ограничения попали:

цветочная продукция;

овощи и фрукты;

минеральная вода «Джермук»;

коньячная продукция предприятий ЗАО «Веди-Алко», ООО «Абовянский коньячный завод» и винно-коньячного дома «Шахназарян».

Официальная формулировка - несоответствие продукции обязательным требованиям технического регулирования и санитарно-эпидемиологическим нормам. Однако эксперты расценивают данные меры как инструмент политико-экономического давления.

Оперативные последствия: система маркировки как инструмент контроля

Наиболее показателен случай с минеральной водой «Джермук». Блокировка поставок началась практически мгновенно после объявления ограничений. Оператор национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» в течение одного дня приостановил оборот 37 миллионов бутылок данной продукции. Такой оперативный масштаб воздействия свидетельствует о высокой степени готовности российских регуляторных механизмов к реализации ограничительных мер.

Для армянских производителей это означает не только потерю доступа к одному из ключевых рынков сбыта, но и серьезные логистические и финансовые издержки, связанные с перенастройкой цепочек поставок и поиском альтернативных направлений экспорта.

Перспективы конфронтации: какие аргументы остались в арсенале сторон

Текущий этап противостояния вряд ли станет финальным. У обеих сторон сохраняются дополнительные рычаги влияния. Россия может расширить перечень санкционных товаров, ужесточить таможенные процедуры или пересмотреть условия энергетического сотрудничества. Армения, в свою очередь, способна активизировать диалог с европейскими институтами, ускорить гармонизацию законодательства с нормами ЕС и искать новые логистические коридоры в обход российской территории.

При этом следует учитывать, что экономика Армении остается тесно интегрированной с российским рынком: значительная часть прямых инвестиций, денежных переводов трудовых мигрантов и энергопоставок по-прежнему зависит от Москвы. Это создает сложную дилемму для ереванских властей, вынужденных балансировать между геополитическими устремлениями и экономической целесообразностью.

Развитие ситуации будет во многом зависеть от готовности сторон к диалогу и способности найти компромиссные решения, учитывающие как суверенные приоритеты Армении, так и стратегические интересы России в закавказском регионе.