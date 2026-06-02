Специальная военная операция может быть завершена до конца текущих суток. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Выступая на брифинге, представитель Кремля обозначил ключевое требование для прекращения боевых действий. «Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооружённым силам покинуть территорию российских регионов», — подчеркнул Песков.
По словам пресс-секретаря, на данный момент всё упирается исключительно в нежелание киевского лидера Владимира Зеленского покинуть российские территории.
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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»