Специальная военная операция может быть завершена до конца текущих суток. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выступая на брифинге, представитель Кремля обозначил ключевое требование для прекращения боевых действий. «Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооружённым силам покинуть территорию российских регионов», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря, на данный момент всё упирается исключительно в нежелание киевского лидера Владимира Зеленского покинуть российские территории.