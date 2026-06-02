Продажи белорусского бензина и дизеля на Петербургской бирже в мае выросли в разы

Суммарный объем продаж автомобильного бензина, произведенного на нефтеперерабатывающих заводах Белоруссии, на торгах Петербургской бирже в мае 2026 года достиг 23,64 тысячи тонн. Как сообщили ТАСС в Национальном биржевом ценовом агентстве, этот показатель оказался в 26 раз выше результатов годичной давности.

По данным агентства, в мае прошлого года реализация белорусского автобензина на биржевых торгах была минимальной и не превышала 0,9 тысячи тонн. При этом по сравнению с апрелем текущего года объем продаж бензина также продемонстрировал уверенный рост, увеличившись на 3,36 тысячи тонн, или на 16,6 процента.

Значительный рост показали и поставки дизельного топлива. Объем продаж дизеля белорусского производства на бирже в мае составил 49,86 тысячи тонн. В годовом выражении этот показатель вырос в три раза, тогда как в мае 2025 года он находился на уровне 15,54 тысячи тонн. Относительно апреля текущего года, когда было реализовано 15,12 тысячи тонн, объем майских продаж дизельного топлива также существенно увеличился.