Цены на бензин взлетели. Россию ждет очередной кризис этим летом?

Российский рынок нефтепродуктов столкнулся с серьезными потрясениями. В нескольких регионах уже ввели нормирование продажи топлива, а розничные цены уверенно идут вверх. Несмотря на заверения властей о полном контроле над ситуацией, эксперты предупреждают: накопившиеся дисбалансы носят системный характер, и их устранение потребует длительного времени.

Ситуация в Крыму, где фактически образовался дефицит бензина и дизельного топлива, стала индикатором уязвимости всей отраслевой логистики. Наложение плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, сбои в цепочках поставок и регулярные атаки на транспортную инфраструктуру юга страны привели к тому, что даже запрет на экспорт нефтепродуктов не смог сбалансировать внутренний рынок. Чтобы предотвратить панику и сдержать ажиотажный спрос, местные администрации в некоторых субъектах были вынуждены пойти на беспрецедентный шаг — ограничить отпуск топлива в одни руки.

Масштабы напряжения хорошо видны на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Только за последний месяц оптовые расценки на дизельное топливо взлетели на 14 процентов, бензин марки АИ-95 прибавил 12 процентов, а АИ-92 подорожал на 5 процентов. Эта динамика многократно опережает официальную инфляцию, которая по состоянию на начало июня составила 5,39 процента в годовом выражении.

Розничный рынок также реагирует на оптовый ажиотаж. По данным Росстата, за последнюю неделю литр бензина АИ-92 в среднем по стране подорожал на 28 копеек, достигнув отметки 64,17 рубля. АИ-95 прибавил 32 копейки и стоит 69,78 рубля, а литр АИ-98 обойдется водителям в 94,42 рубля. Дизельное топливо оказалось рекордсменом роста, подорожав на 64 копейки до 79,46 рубля за литр.

При этом в ряде регионов темпы подорожания многократно превышают среднероссийские показатели. Бензин АИ-92 всего за неделю резко вырос в цене в Туве и Чечне — более чем на 3,5 рубля. Существенный скачок зафиксирован в Хакасии. Марка АИ-95 быстрее всего дорожала в Дагестане, Еврейской автономной области и Калмыкии. Дизельное топливо наиболее заметно прибавило в цене в Чеченской Республике, на Алтае и в ЕАО.

Аналитики констатируют, что страна входит в фазу полноценного топливного кризиса. Фундаментальной причиной стали последствия атак беспилотников. В мае объемы нефтепереработки рухнули до минимумов последних 17 лет. Повреждения той или иной степени получили восемь из десяти крупнейших НПЗ, а общий объем переработки снизился более чем на 14 процентов с начала года. Критический характер ситуация приобрела из-за вывода из строя вторичных установок. Именно они отвечают за производство товарного бензина и дизеля, а их ремонт из-за санкционных ограничений на поставку зарубежных комплектующих может затянуться на месяцы.

Ключевая проблема рынка заключается в физической невозможности быстро нарастить предложение. По оценкам отраслевых участников, под угрозой простоя или снижения загрузки находится почти треть нефтеперерабатывающих мощностей России. Принимаемые правительством демпфирующие меры позволяют временно сгладить острые углы, но не способны устранить коренные причины возникшего дефицита.