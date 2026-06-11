Владимир Путин допустил снижение ключевой ставки ЦБ

Президент России Владимир Путин допустил возможность снижения ключевой ставки в ближайшей перспективе. Выступая на совещании с членами правительства, глава государства отметил, что замедление инфляции до 5 процентов создает все необходимые предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики. «Инфляция-то падает. Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки», - цитирует Путина ТАСС.

Заявление президента прозвучало в преддверии ключевого события для финансового рынка - заседания совета директоров Банка России, запланированного на 19 июня. Участники рынка и аналитики ожидают, что регулятор пойдет на восьмое подряд смягчение политики, однако единого мнения о масштабах этого шага пока нет.

Базовый сценарий, которого придерживается большинство экспертов, предполагает снижение ставки на 0,5 процентных пункта - до 14 процентов. В качестве аргументов в пользу такого решения аналитики приводят укрепление рубля и устойчивое замедление роста потребительских цен.

Однако звучат и более осторожные оценки. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова выступает за меньший шаг снижения - всего на 25 базисных пунктов. Она указывает на сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания населения, которые достигают 13 процентов, а также на геополитические риски, способные дестабилизировать экономическую ситуацию.

Таким образом, решение ЦБ в следующую пятницу будет внимательно отслеживаться рынком. От него зависит не только стоимость кредитов и депозитов, но и дальнейшая динамика рубля, а также инфляционные процессы в стране.

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