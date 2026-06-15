В Госдуме предложили снизить налоги для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов и депутат Государственной Думы от этой же фракции Михаил Делягин выступили с инициативой введения пониженных налоговых ставок для многодетных самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее обращение на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина было направлено парламентариями, текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Законодатели предлагают снизить ставку налога на профессиональный доход для самозанятых с 4% до 2% при работе с физлицами и с 6% до 3% при сотрудничестве с юрлицами. Для индивидуальных предпринимателей планируется двукратное сокращение налоговой нагрузки по всем режимам. Ключевые слова: налог на профессиональный доход, налоговая льгота, режим налогообложения, снижение ставки, многодетные предприниматели.

Авторы инициативы предлагают установить специальные пониженные налоговые ставки, которые будут распространяться на налогоплательщиков, имеющих официальный статус многодетной семьи, то есть воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. При этом новая мера поддержки должна применяться вне зависимости от выбранной гражданином системы налогообложения. В частности, для самозанятых планируется снизить ставку налога с 4% до 2% при получении доходов от физических лиц и с 6% до 3% при работе с юридическими лицами и другими индивидуальными предпринимателями. Для ИП предлагается сократить налоговую нагрузку в два раза по всем действующим режимам налогообложения при соблюдении критерия многодетности.

Депутаты отмечают, что текущие меры государственной поддержки в сфере налогообложения преимущественно ориентированы на наемных работников. Введение новых льгот позволит уравнять условия для многодетных граждан, ведущих собственное дело. Ключевые слова: меры поддержки, наемные работники, неравные условия, государственные льготы, развитие предпринимательства.

Парламентарии обосновывают свое предложение необходимостью устранения существующего дисбаланса. Они обращают внимание на то, что действующие в настоящее время меры налоговой поддержки в основном ориентированы на наемных работников, что создает заведомо неравные условия для многодетных предпринимателей и самозанятых граждан. Введение предложенных льгот позволит стимулировать экономическую активность родителей, воспитывающих нескольких детей, и поддержит их стремление к ведению собственного дела.