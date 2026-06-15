Shell подписала соглашение с Венесуэлой о разработке газового месторождения Лоран

Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell подписала с Венесуэлой соглашение о начале первого этапа разработки и эксплуатации месторождения блока Лоран. Соответствующую информацию распространил венесуэльский государственный телеканал VTV. Подписанные документы знаменуют собой новый этап сотрудничества между международной корпорацией и южноамериканской республикой в сфере добычи углеводородов.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес лично присутствовала на церемонии подписания соглашений с компанией Shell о начале первого этапа разработки и эксплуатации месторождения Лоран. Высокий уровень представительства со стороны венесуэльских властей свидетельствует о стратегической важности данного проекта для экономики страны и ее энергетического сектора.

Блок Лоран представляет собой крупный газовый актив, включающий в себя семь месторождений углеводородного сырья. Шесть из этих месторождений находятся на территории Венесуэлы и соседней Республики Тринидад и Тобаго, что делает проект трансграничным по своему характеру. Масштабные запасы природного газа в данном блоке представляют значительный интерес для международных энергетических компаний.

Подписанные соглашения призваны увеличить энергетические мощности Венесуэлы как для внутреннего потребления, так и для поставок на экспорт. Реализация проекта позволит республике нарастить добычу природного газа, укрепить энергетическую безопасность страны и расширить присутствие на международных рынках углеводородного сырья. Начало первого этапа разработки месторождения Лоран станет важным шагом в модернизации венесуэльской нефтегазовой отрасли.