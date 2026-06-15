Выдача кредитных карт в России в мае выросла на 13,6%

Количество новых выданных кредитных карт в мае 2026 года увеличилось на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 1,21 миллиона штук. Для сравнения, годом ранее в мае банки выдали 1,07 миллиона кредиток. Соответствующие данные приводит пресс-служба Национального бюро кредитных историй со ссылкой на сведения кредиторов, передающих информацию в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем показатель, напротив, сократился на 9,7%. В апреле 2026 года банки выдали 1,35 миллиона кредитных карт. Примечательно, что месячное снижение наблюдается уже второй месяц подряд, что может свидетельствовать о постепенном охлаждении спроса на данный банковский продукт.

Региональная структура выдачи и динамика в топ-30 субъектов РФ

SEO-описание: Лидерами по выдаче кредитных карт в мае стали Москва, Московская область и Краснодарский край. Наибольшее падение за месяц зафиксировано в Саратовской области, Пермском крае и Башкортостане. Единственным регионом с ростом стала Республика Крым. Ключевые слова: регионы лидеры, выдача кредиток по регионам, Саратовская область, Республика Крым, Москва, Санкт-Петербург, региональная статистика.

Среди регионов России наибольшее количество кредитных карт в мае было выдано в Москве — 97,1 тысячи штук. Далее следуют Московская область с показателем 72 тысячи, Краснодарский край — 54,7 тысячи, Санкт-Петербург — 49,2 тысячи и Свердловская область — 39,2 тысячи.

Среди 30 регионов-лидеров по выдаче кредиток наиболее серьезная динамика сокращения их числа в мае по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Саратовской области, где показатель упал на 12,8%, Пермском крае — на 12,7%, Республике Башкортостан — на 12,6%, Санкт-Петербурге — на 12% и Воронежской области — на 12%. В Москве выдача новых кредитных карт за месяц сократилась на 7,7%.

Единственным регионом из топ-30, в котором выдача новых кредитных карт за месяц, напротив, выросла, стала Республика Крым с показателем плюс 1,6%.