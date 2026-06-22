«WB банк» внедрил онлайн кредитование

WB банк внедрил сервис, позволяющий клиентам оформлять потребительский кредит полностью в режиме онлайн. Как сообщил «Ведомостям» представитель компании, весь процесс от подачи заявки до ее одобрения занимает всего несколько минут.

Максимальная сумма кредита может достигать 500 тысяч рублей, а срок действия договора варьируется от 24 до 60 месяцев. В банке подчеркнули, что процентная ставка фиксируется на весь период действия соглашения. Выдача средств на счет клиента происходит после оформления документов и завершения периода охлаждения.

После получения доступа к деньгам заемщики могут свободно распоряжаться ими по своему усмотрению. Среди доступных операций — переводы себе и другим лицам, снятие наличных в банкоматах и оплата покупок на маркетплейсах.

Развитие финансового направления сопровождается масштабным партнерством. 26 мая основатель Wildberries и глава объединенной компании RWB Татьяна Ким заявила, что в качестве стратегического партнера был выбран ВТБ, который она назвала самым надежным банком в стране. Татьяна Ким отметила, что RWB планирует интегрировать собственные технологии, решения на базе искусственного интеллекта и цифровые сервисы в банковские продукты ВТБ. По ее мнению, это сотрудничество станет началом новой эры финансовых услуг и будет способствовать укреплению цифрового платформенного суверенитета России.