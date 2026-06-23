В 40 российских регионах запретят продажу алкоголя во время выпускных

В большинстве регионов России в день выпускных вечеров, который в этом году приходится на 27 июня, вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения коснутся практически всей страны, о чем свидетельствуют данные региональных документов, на которые ссылается РИА Новости.
Сухой закон вводится в целом ряде областей, включая Ленинградскую, Волгоградскую, Калининградскую, Саратовскую, Липецкую, Рязанскую, Курскую, Брянскую, Смоленскую, Архангельскую, Мурманскую, Вологодскую, Иркутскую, Пензенскую, Оренбургскую, Кировскую, Кемеровскую, Тюменскую, Сахалинскую, Амурскую и Магаданскую. Перечень также охватывает Башкортостан, Калмыкию, Алтай, Карачаево-Черкесию, Дагестан, Мордовию, Чувашию, Хакасию, Коми и Марий Эл. Аналогичные меры приняты в Камчатском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, Севастополе, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.
В Донецкой Народной Республике ограничения на продажу спиртного в дни выпускных уже действуют на постоянной основе, и 27 июня этот запрет также будет соблюден.
В Санкт-Петербурге 27 июня пройдет главный городской праздник выпускников Алые паруса. В рамках обеспечения общественного порядка в день мероприятия в городе также будет действовать традиционный запрет на продажу алкоголя.
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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»