В Новосибирской области могут ограничить продажу топлива на АЗС

В Новосибирской области введут ограничения на продажу бензина на заправках для предотвращения спекулятивного спроса. Об этом губернатор региона Андрей Травников сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что данная мера необходима для стабилизации ситуации на топливном рынке. Андрей Травников отметил, что решение продиктовано событиями в соседних субъектах. «В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решение», — написал губернатор.

Для реализации новых правил глава региона поручил минпромторгу провести переговоры с владельцами автозаправочных станций. В ходе встреч предстоит выработать общую позицию по данному вопросу и согласовать дальнейшие действия.

Ограничения в Новосибирской области вводятся на фоне ажиотажного спроса на топливо в ряде других субъектов РФ. Ранее сообщалось, что схожие меры принимаются в Челябинской области, где местные власти взяли ситуацию на топливном рынке под особый контроль.