Системный сбой рынка труда: как фиктивная компания взломала рейтинги работодателей

На недавнем круглом столе, организованном при участии СМИ и деловых союзов, представители HR-сообщества, депутаты и авторы резонансных расследований пришли к неутешительному выводу, сообщает "RIDUS.RU". Рейтинги работодателей, которые годами считались эталоном корпоративной репутации, требуют немедленной и жесткой перезагрузки, а слепо доверять цифрам на экранах больше нельзя. Поводом для столь острой дискуссии стал беспрецедентный социальный эксперимент, вскрывший глубокие уязвимости ведущих job-платформ.

Видеоролик: RIDUS.RU

В центре внимания оказалась история с компанией-пустышкой, созданной группой предпринимателей из сферы IT и маркетинга. Опираясь на юридическую оболочку обанкротившегося предприятия с арестованными счетами, фантомный бизнес всего за два месяца смог пробиться в топ-20 рейтинга HeadHunter и занять первое место в стране по индексу лояльности сотрудников. Весь цифровой след, от корпоративного сайта до восторженных отзывов в сети, был сгенерирован нейросетями и ботофермами без участия живых копирайтеров.

Инициатор эксперимента, представившийся Николаем, пояснил мотивы команды: «Причиной этому послужили два фактора. Первый - несправедливое распределение реальных мест нашей компании, когда мы участвовали в рейтинге HeadHunter. Наше участие было абсолютно честное и прозрачное, мы без каких-либо накруток указывали реальные показатели - а наши места были довольно низкие, хотя наши конкуренты с гораздо худшими показателями занимали гораздо более высокие места. Второй - мы узнали, что некоторые компании, занимающие год из года лидирующие позиции в рейтинге, просто накручивают своё участие и даже делятся этими технологиями с другими компаниями».

Главной целью разоблачения стало желание заставить платформу признать наличие критической уязвимости. «Самое забавное - даже убрав компанию, можно найти след, что она была в ТОП-20, - заметил автор эксперимента. - Основная цель - сообщить компании такого масштаба: укрываться от проблемы нелепо, нужно принимать меры. Мы показали, куда бьётся эта история, и хотим, чтобы HeadHunter озвучил свою позицию, а не просто укрывался от неё».

На вопрос о резонансе Николай ответил: «Задача была просто увидеть ошибку, зафиксировать этот баг. И дальше уже предложить дискуссию, чтобы дискуссия сама по себе состоялась».

Политический вектор дискуссии обозначил нежелание государства брать на себя роль цифрового арбитра. Олег Матвейчев, депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по информационной политике, признал масштаб проблемы: «К сожалению, действительно, проблема накрутки всевозможных рейтингов существует, она всеобъемлющая. Рейтинги накручивают себе и рестораны, и салоны красоты, и блогеры, и университеты, и фонды - все, кому не лень. Это всеобщая эпидемия, и она должна приучить всех пользователей, что интернет - это территория обмана, территория накруток, что верить ничему сходу нельзя. Наивным человеком в интернете сейчас быть нельзя - это вопрос цифровой гигиены».

По его словам, у государства есть более важные задачи: «Тут люди уже собственными мозгами должны думать».

Его коллега Михаил Делягин, заместитель председателя Комитета по экономической политике, сместил фокус на другую проблему: «Основная проблема хедхантера, на мой взгляд, - неимоверное число мусорных откликов, то есть людей, откликающихся на вакансии без их прочтения, из-за чего пользоваться им стало затруднительно».

Эксперты в области управления персоналом подчеркивают, что рейтинги остаются важным инструментом, но их методология безнадежно устарела. Владимир Соловьёв, заведующий Лабораторией человекоцентричности и лидерских практик НИУ ВШЭ, работающий на рынке около 30 лет, призвал к критическому мышлению: «Рейтинги важны и нужны, они дают какую-то картинку. Дальше - вопрос критического мышления тех, кто на эти рейтинги смотрит. Есть фраза: „Есть ложь, гнусная ложь и статистика". Рейтинги, конечно же, нужны, но то, что сейчас произошло… я уже вижу другие вещи. Например, компании измеряют вовлечённость, рапортуют, что у нас вовлечённость 82 балла из 100 - все лояльны, любят компанию, с радостью ходят на работу. Ты говоришь: „А почему? Вот у вас красиво, а по жизни ужасно?"».

Соловьёв провел аналогию с фильмом «Игра на понижение»: «Один человек зарылся в цифры и понял, что рынку хана, а другой просто поехал и увидел пустые посёлки, где свет не горит. Ты можешь любые цифры писать, но там нет людей. Большим порталам надо делать выборочную проверку».

Он подчеркнул репутационный удар для HeadHunter: «У людей к HeadHunter доверие. Это большая организация, которая дорожит репутацией. Ты думаешь: там же явно умные люди сидят, которые всё проверили. Но у них была левая компания, банкротное ООО - достаточно три раза ткнуть, и ты бы поймал. Я уверен, что они сделают выводы, но есть инструменты, чтобы поймать вора, и вор придумывает, как обойти. Гонка вооружений в этом плане бесконечна, и с развитием ИИ будет только усиливаться».

При этом эксперт выступил против государственного регулирования и предложил свой рецепт честности: «Рейтинг по-настоящему могут дать только реально работавшие сотрудники. Когда у тебя в организации работает 1000 человек, из них 300 пишут: „У нас классная культура". И ты по соцсетям нашёл пару-тройку людей, позвонил - тебе сказали: „Да, хорошая компания, нам нравится". Вот это честно».

Светлана Блохина, эксперт по стратегическому управлению персоналом и цифровой трансформации HR, заявила, что проблема назревала давно: «Я очень рада, что нашлась такая компания („Рога и копыта"), которая вытащила на поверхность то, что варится много лет. На сегодняшний день работодатель не может найти работника, работник не может найти работодателя - и этот разрыв очень сильно увеличил HeadHunter».

Блохина привела примеры из практики, когда высокие места в рейтинге фактически приобретались через платные консультации, а инновационные решения отсеивались как неактуальные. «HeadHunter более 10 лет уже идёт по пути того, чтобы уйти от клиента. Это часто происходит с продуктами, которые достигли зрелости и когда интереса привлечь партнёров и клиентов как такового нет», - отметила она.

Что касается соискателей, то, по словам Блохиной, «если резюме написано так, что бот HeadHunter его считывает, то оно поступает к менеджеру и встаёт в первые списки. Если нет - его банят, и он попадает в подвал». В качестве решения она предложила: «Рейтинги надо проводить перекрёстно: заявляется HeadHunter - проверяет „Работа в России". Почему? Потому что интересов нет, каждому надо решить свою задачу. В этой ситуации возникает нормальная конкуренция, нормальная проверка».

Эксперт также высказалась за создание независимых комиссий: «Комиссия должна быть случайная, не те люди, которые уже сдружились на рынке. Это единственная опора для принятия решения».

Иван Грузинов, руководитель практики «Бизнес и территории присутствия» Аналитического центра ВЦИОМ, подчеркнул ценность рейтингов для бизнеса: «Только так компании могут оценить эффективность своих усилий, направленных на сохранение действующих или поиск новых сотрудников. Только рейтинг позволяет сопоставить себя с конкурентами, понять, насколько эффективны те инструменты, которые сейчас применяются».

Что касается соискателей, то, по данным ВЦИОМ, люди действительно ориентируются на рейтинги. «Это тем более актуально в текущих условиях. Им важно понимать, в каких условиях они могут проявить свои компетенции, получат ли достойную оплату, но главное - будет ли компания выполнять свои обязательства перед работниками. Этот показатель в 2025 году оказался самым важным - он превышал запрос на хорошую зарплату, на стабильность, на соблюдение норм безопасности труда», - отметил Грузинов.

Он подчеркнул, что на фоне дефицита кадров ключевым конкурентным преимуществом становится доверие к компании: «Это доверие и к HR-бренду, прозрачность найма, качество коммуникаций с соискателями. Простые человеческие связи оказываются очень важным ресурсом, в который нужно вкладываться».

Главный вывод дискуссии очевиден: эпоха безоговорочного доверия к цифровым корпоративным рейтингам закончилась. Если платформы не научатся защищать свои системы от манипуляций, рынок труда продолжит дрейфовать в сторону прямого человеческого общения, заменяя им ненадежные цифровые гарантии.

Материал подготовлен на основании источника: https://www.ridus.ru/eksperiment-s-rogami-i-kopytami-vskryl-sistemnuyu-problemu-rynka-truda-v-rossii-879670.html