Астрофотограф запечатлел китайскую станцию Тяньгун на фоне Луны

Астрофотограф Эфраин Моралес сумел поймать идеальный момент, запечатлев китайскую космическую станцию Тяньгун на фоне Луны. Кадры были сделаны за ночь до так называемой «Голубой Луны», 20 мая, передает издание space.com.

Для записи Моралес использовал телескоп и астрономическую камеру, а сами наблюдения проводились в Пуэрто-Рико. Астрофотограф отметил, что запечатлеть это событие менее чем за секунду - непростая задача.

«Запечатлеть это событие менее чем за секунду - непростая задача. Корректировка поля зрения и расчет отклонений во времени и положении в последнюю минуту делают задачу еще более сложной», - цитирует издание астрофотографа.

Космическая станция пролетала над 85-километровым кратером Тихо. В кадр также попали просторы Моря Облаков и Моря Нектара, представляющие собой базальтовые равнины, образованные из затвердевших потоков лавы.

Станция Тяньгун вращается по орбите Земли на высоте от 340 до 450 километров. На борту объекта в это время находились три астронавта: Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань и Лай Ка-ин.

Фото: Naked Science