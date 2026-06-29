НСФР предупредил о росте расходов банков из-за реформы почтовой связи

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предупредил, что законопроект о модернизации почтовой связи, принятый Государственной думой в первом чтении, способен увеличить расходы банков и в итоге ударить по кошельку их клиентов. Заключение НСФР уже направлено в профильный комитет Госдумы, пишут Известия.

Суть претензий финансового сообщества сводится к тому, что реформа предусматривает создание платной системы цифровых почтовых ящиков для юридически значимой переписки. Если бизнес обяжут отправлять через нее официальные уведомления, расходы кредитных организаций на такую переписку могут вырасти вдвое. По оценке НСФР, дополнительная нагрузка на каждый крупный банк способна достигать в среднем 200 млн рублей в год. Часть этих затрат кредитные организации могут переложить на клиентов через комиссии и тарифы на обслуживание.

Под удар рискуют попасть прежде всего продукты с высокой долей документооборота – расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, банковские гарантии и сопровождение кредитных договоров. Аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова допустила, что дополнительная нагрузка от реформы затронет и другие отрасли — логистику, ритейл, страхование и операторов связи.

Аналитик Инго банка Василий Кутьин, однако, полагает, что компании сначала постараются сократить внутренние издержки и лишь при существенном давлении начнут перекладывать затраты на клиентов. Таким образом, рост тарифов и комиссий для пользователей может произойти не сразу, а только после исчерпания возможностей по оптимизации собственных расходов.