ВТБ заплатит дивиденды и одновременно возьмет у рынка денег на сделку с RWB

ВТБ оказался в необычной ситуации: банк решил одновременно поделиться прибылью с акционерами и привлечь дополнительные средства с рынка.

30 июня акционеры одобрили выплату дивидендов за 2025 год в размере 9,71 рубля на акцию — это 25% чистой прибыли по МСФО, или примерно 125 млрд рублей. Параллельно было поддержано проведение допэмиссии, деньги от которой направят на сделку и партнерство с Wildberries и Russ (RWB). Такое решение полностью совпало с майской рекомендацией наблюдательного совета.

Для ВТБ этот шаг выглядит особенно нетипично, поскольку в течение последнего года банк, наоборот, последовательно наращивал капитал и стремился укрепить свои финансовые позиции.

Для укрепления капитальной базы ВТБ за последние годы использовал сразу несколько инструментов: банк секьюритизировал кредитный портфель на 300 млрд руб., согласовал с ЦБ поэтапное исключение нематериальных активов из расчета капитала и продолжил избавляться от непрофильных активов. Одной из крупнейших таких сделок стала продажа «Галс-девелопмента» более чем за 100 млрд руб.

По данным на 1 июня, норматив достаточности капитала группы Н20.0 находился на уровне 10,5% при минимально допустимом значении с учетом надбавок в 10%. При этом еще в конце прошлого года первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов оценивал возможную потребность в дополнительном капитале на 2026 год в 200 млрд руб. — это необходимо для соблюдения требований по мере восстановления надбавок.

По словам главы правления ВТБ Андрея Костина, для того чтобы к 2027–2028 годам выполнить требования по базельским надбавкам, банку может потребоваться до 700 млрд рублей.