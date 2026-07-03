Энергетики ждут от государства условий для инвестиций

Российские энергетики, практически завершившие отборы инвестпроектов по модернизации старых тепловых электростанций за счет повышенных выплат с энергорынка, обсуждают сохранение этого финансового потока как минимум до 2042 года. Общий объем реновации мощностей может превысить 40 ГВт, а совокупная потребность отрасли в инвестициях за этот период предварительно оценивается в 6–7,8 трлн рублей. Действующую программу, рассчитанную до 2031 года, предлагается продлить по инициативе Совета производителей энергии для синхронизации с Генеральной схемой размещения энергообъектов. Инициативу уже поддержал Совет рынка, а Системный оператор предложил сделать механизм поддержки бессрочным. В Минэнерго подтвердили, что параметры инициативы находятся в стадии проработки.

Речь идет о продлении крупнейшего инвестресурса в отрасли — целевых надбавок на модернизацию, которые повышают конечные энергоцены для потребителей, но дают инвесторам возможность обновлять генерацию. Исторически сложилось, что генерирующие компании не могут самостоятельно финансировать значимое обновление мощностей, поэтому решения о механизмах принимаются на уровне регуляторов. При этом крупная промышленность, несущая основную финансовую нагрузку, будет добиваться изменения подхода к модернизации в будущем, чтобы снизить растущие издержки. Ранее вице-премьер Александр Новак уже допускал продление программы за пределы 2031 года или придание ей бессрочного статуса.

Механизм, запущенный в 2022 году, предполагает конкурентный отбор проектов с учетом стоимости выработки, при этом часть строек с использованием парогазовых установок отбирает правительство. Обязательным условием участия в программе является установка отечественного оборудования, что по задумке властей должно было создать устойчивый спрос на российские газовые турбины большой мощности. Однако на практике за весь период действия программы было отобрано лишь 11 газовых турбин суммарной мощностью 1,484 ГВт. По данным Совета рынка, зафиксирован один отказ от реализации проекта, а еще по трем перенесены сроки поставки. Из-за низкой капитальной стоимости проектов в последнем отборе из квоты в 5 ГВт удалось выбрать только 1 ГВт. Для исправления ситуации осенью Минэнерго планирует провести дополнительный отбор проектов по установке отечественных турбин на период 2029–2031 годов.