Российская система высшего образования входит в период более жёсткой настройки. Государство усиливает контроль за платным приёмом, качеством образовательных программ, деятельностью частных вузов, аккредитацией, лицензированием, а также влиянием иностранных фондов в университетской среде. На этом фоне всё чаще в центр общественного внимания попадают фигуры руководителей негосударственных университетов, получающих бюджетное финансирование.

Одним из таких случаев становится история АНО ВО «Российский новый университет» и его бессменного ректора Владимира Зернова. По официальной информации, университет основан в 1991 году, ведёт образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии и государственной аккредитации, а с 2012 года осуществляет приём на бюджетные места. Это означает, что РосНОУ под руководством Зернова включён в систему подготовки кадров с участием бюджетного финансирования.

Учитывая этот статус, редакция полагает, что деятельность вуза и его руководителя должна отличаться максимальной прозрачностью. Однако ряд обстоятельств, связанных как с биографией Владимира Зернова, так и с финансово-имущественным контуром РосНОУ, требует публичных разъяснений.

Исторический контекст: Владимир Зернов и фонд «Культурная инициатива»

На официальной странице ректора РосНОУ Владимира Зернова указано, что с 1990 года он был директором фонда «Культурная инициатива», а с 1991 года возглавляет Российский новый университет. Таким образом, Владимир Зернов стоит у истоков университета с момента его основания.

Редакция обращает внимание, что в открытых источниках, включая досье ТАСС, имеется информация о том, что в период 1988–1995 годов деятельность отдельных иностранных структур в России осуществлялась, в частности, через Международный фонд «Культурная инициатива». Этот исторический факт требует институциональной оценки в контексте современной деятельности РосНОУ.

Возникает вопрос: какова была роль фонда «Культурная инициатива» и лично Владимира Зернова в становлении РосНОУ, и имеются ли на текущий момент какие-либо организационные или финансовые связи университета с иностранными структурами?

Технологическая инфраструктура РосНОУ при руководстве Зернова

В архивных материалах РосНОУ указано, что университет заключал стратегическое соглашение о сотрудничестве с компанией «Майкрософт Рус» в области развития современных информационных технологий в образовании. Сам факт такого сотрудничества в 2000-х годах не являлся нарушением, однако в нынешних условиях вопросы информационной инфраструктуры, образовательных платформ и технологической зависимости приобретают особое значение.

Редакция интересуется: использует ли РосНОУ под руководством Владимира Зернова в своей образовательной деятельности иностранные программные продукты и платформы, и какие меры предпринимаются для обеспечения технологического суверенитета образовательного процесса?

Финансы РосНОУ: выручка, прибыль

По данным открытых агрегаторов отчётности, АНО ВО «Российский новый университет» за 2025 год показала выручку около 1,3 млрд рублей и чистую прибыль 277,3 млн рублей. Для некоммерческой организации получение доходов возможно в рамках закона, однако это требует ответов на вопросы о соответствии доходной деятельности уставным целям и раздельном учёте доходов и расходов.

Отдельного внимания заслуживает информация о сделках с недвижимостью. Согласно публикации в «Коммерсантъ», через структуру РосНОУ - ООО «Альфа Траст» - был продан парк-отель «Велес» площадью 5,7 тыс. кв. м. Эксперты оценивали объект в диапазоне 0,9–1,2 млрд рублей.

Редакция обращается к руководству РосНОУ и лично к ректору Владимиру Зернову с просьбой разъяснить:

- Как соотносится данная сделка с образовательными целями автономной некоммерческой организации?

- Каким образом были учтены доходы от данной сделки?

- Обеспечивалась ли достаточная прозрачность данной операции?

Активы

В канале «Незыгарь» опубликован скриншот из кадастра недвижимости Чешской Республики (Katastr nemovitostí), в которой фигурируют Vladimír Zernov и Elena Lobanova в связи с объектом недвижимости по адресу: Mariánské Lázně, Úzká 335/1.

Редакция задаёт следующие вопросы Владимиру Зернову:

- Имеют ли указанные лица отношение к руководству РосНОУ?

- Если да, то на каком основании и в какой период осуществлялось владение данным объектом?

- Были ли надлежащим образом задекларированы данные активы в соответствии с требованиями российского законодательства?

- Каков был источник средств для приобретения данной недвижимости?

Редакция полагает, что кейс РосНОУ не должен рассматриваться как локальный спор хозяйствующих субъектов. Он находится на пересечении нескольких общественно значимых вопросов:

- Качество и прозрачность частного высшего образования;

- Использование бюджетных мест в негосударственном вузе;

- Приносящая доход деятельность автономной некоммерческой организации;

- Сделки с недвижимостью и связанные структуры;

- Исторические и возможные текущие зарубежные связи;

- Земельные и инфраструктурные отношения;

- Соответствие реальной деятельности образовательным целям.

Список источников при составлении данного материала:

https://t.me/russicaRU/68524

https://www.kp.ru/daily/27749.5/5177268/

https://www.kommersant.ru/doc/8137405

https://archive.rosnou.ru/news/microsoft_rosnou/

https://iskra.today/society/zernov-cheshskij-sled-nedvizhimost-rektora-rosnou-i-fond-sorosa/

https://rosnou.ru/university/rukovodstvo/vazernov/

Примечание редакции: Все упоминания исторических фактов относятся к периоду до 1995 года. На текущий момент редакция не располагает информацией о наличии каких-либо связей РосНОУ с иностранными нежелательными организациями.