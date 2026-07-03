В Новороссийске 15 азс возобновили продажу бензина с ограничениями

В Новороссийске 15 автозаправочных станций возобновили продажу топлива. Данные на 13:00 3 июля приводит муниципальный центр управления города. При этом на всех станциях по решению собственников введены ограничения: топливо отпускается исключительно в топливные баки автомобилей с лимитами 20, 30, 60, 100 или 200 литров на одну машину.
По данным МУЦ, на 15 работающих станциях АИ-100 доступен только на одной АЗС, АИ-95 и АИ-92 — на восьми станциях, дизельное топливо — на двенадцати. При этом на нескольких заправках топливо отпускается исключительно по топливным картам. Еще 20 автозаправочных станций в городе временно приостановили продажу топлива.
Ранее муниципальный центр управления сообщал, что заправиться бензином на АЗС Новороссийска можно только по топливным картам, что вызвало дополнительные сложности для автовладельцев.
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