Экспорт сыра из России в Грузию увеличился до максимума

В мае поставки сыра из России в Грузию достигли рекордного уровня за всю современную историю наблюдений. Это следует из анализа данных грузинской статистической службы, который провело РИА Новости.

За месяц Грузия ввезла российский сыр на 705,9 тысячи долларов. Показатель оказался примерно в 1,5 раза выше апрельского и в 1,7 раза превышал результат мая прошлого года. По доступной статистике, таких значений не фиксировали как минимум с 2009 года — более ранние сведения не раскрываются.

Если смотреть на первые пять месяцев года, то грузинские компании закупили в России сыра на 2,5 миллиона долларов. Это примерно в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам мая главным поставщиком сыра в Грузию стала Россия, тогда как месяцем ранее лидировала Турция. Вслед за ней в списке крупнейших поставщиков оказались Германия с объемом поставок на 481,9 тысячи долларов, Белоруссия — на 411,8 тысячи, а Турция — на 390 тысяч долларов. Пятерку замкнула Дания, экспортировавшая сыр на 344,5 тысячи долларов.

В целом за май Грузия закупила сыр на 3,8 миллиона долларов, что на 28% больше показателя апреля. За период с начала года по май включительно импорт этого продукта достиг 17,3 миллиона долларов, увеличившись на 14%.