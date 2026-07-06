В России планируют создать новый завод по производству бытовой техники

В России может появиться новый завод, который займется выпуском бытовой электроники и компьютерной техники полного цикла. Инициатором проекта выступает компания «Регионтранснефть»: на стартовом этапе она намерена вложить в предприятие около 400 млн долларов. Запуск первой очереди, где планируется крупноузловая сборка бытовой техники, намечен до конца 2026 года.

Интерес к расширению производства возникает на фоне ухудшения показателей отрасли: по итогам 2025 года выручка российских производителей бытовой техники сократилась на 11,6% и составила 209,2 млрд рублей. При этом среди пяти крупнейших игроков рынка рост оборота показали лишь две компании.

Компания «Регионтранснефть» намерена развернуть в России масштабное производство бытовой электроники и компьютерной техники полного цикла, сообщили “Ъ” в самой компании. Под этот проект она приобретает в Подмосковье два промышленных объекта общей площадью свыше 114 тыс. кв. м, стоимость сделки оценивается в 15 млрд руб. Закрыть покупку планируется к концу лета 2026 года.

На начальном этапе в развитие проекта собираются вложить $400 млн. В компании поясняют, что инвестиции направлены на запуск крупносерийного выпуска бытовой электроники и систем управления внутридомовой инфраструктурой.

Эксплуатацией объектов займется «МК Рус» — дочерняя структура, созданная специально под этот проект, пояснил представитель «Регионтранснефти».

Как следует из данных СПАРК, единственным владельцем ООО «Регионтранснефть» выступает Андрей Кузнецов. Он же занимает пост гендиректора и участвует в управлении несколькими компаниями в Москве и Рязани. При этом 27% «Регионтранснефти» связано с ООО «Прорыв», которому, в свою очередь, принадлежит 70% ООО «МК Рус». Оставшаяся доля в «МК Рус» — 30% — оформлена на Кима Ёнгги из Южной Кореи. Руководит компанией Игорь Богородов, ранее также возглавлявший Raven Russia — бывшего крупнейшего владельца складских площадей в России, чьи активы, изъятые в доход государства по требованию Генпрокуратуры, затем были реализованы на торгах (см. “Ъ” от 3 июля 2026 года).

В компании «Регионтранснефть» поясняют, что речь идет о создании собственного производства, а не о запуске уже существующих площадок. По их планам, первую очередь предприятия с крупноузловой сборкой бытовой техники под брендом РТН должны ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. На этой площадке собираются выпускать широкий ассортимент продукции — от телевизоров, холодильников и кондиционеров до смартфонов, планшетов, смарт-часов, моноблоков, ламп, батареек, утюгов и чайников. В общей сложности в перечне значится примерно 40 категорий электроники и бытовых приборов.