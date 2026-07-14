ЦБ объяснил июньский скачок инфляции разовыми факторами и ситуацией на топливном рынке

Всплеск инфляции в июне в значительной степени обусловлен разовыми факторами, прежде всего ситуацией на топливном рынке, однако Банк России сохраняет уверенность в достижимости своего таргета. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в преддверии июльского заседания по ключевой ставке.

По словам Заботкина, общий рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в июне оказался очень значительным — почти 0,9% за месяц, а годовая инфляция вновь ускорилась до 6%. Зампред ЦБ отметил, что если не учитывать скачок цен из-за повышения НДС в январе, то столь существенный месячный рост наблюдался последний раз в ноябре-декабре 2024 года. При этом он подчеркнул, что текущая ситуация не перечеркивает результаты жесткой денежно-кредитной политики прошлых полутора лет.

Почти на две трети июньский рост ИПЦ сформировали две составляющие. Основной вклад внес резкий скачок цен на топливо, при этом на издержки бизнеса влияют не только сами цены, но и ограничения доступности горючего. Вторым значимым фактором стал «догоняющий» отскок цен на овощи и фрукты, которые в апреле и мае отставали от сезонной нормы. При этом базовый ИПЦ, очищенный от волатильных компонентов, продемонстрировал гораздо более сдержанный рост: на 0,48% в месячном выражении и на 5% в годовом.

«Мы будем внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. И, конечно, для решений по ставке важно и то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции», — отметил Заботкин, выразив веру в эффективность мер властей по стабилизации рынка.

Зампред регулятора обратил внимание на то, что временный скачок цен означает их сдержанный рост в дальнейшем. По его словам, если общий спрос в экономике растет умеренно, а инфляционные ожидания не раскручиваются бесконтрольно, то после разового шока происходит замедление роста цен. В качестве примера он привел период с мая по ноябрь 2022 года, когда после сильного скачка в марте-апреле месячный рост ИПЦ оставался околонулевым в течение полугода.

Подробный разбор июньских данных и точные оценки сезонно-скорректированных приростов Банк России опубликует 15 июля.