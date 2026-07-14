Финансирование проекта по борьбе с онкозаболеваниями сократилось на 70%

Министерство финансов РФ сообщило, что расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов за первое полугодие 2026 года составили 2,711 трлн рублей. При этом, согласно расчетам аналитической компании Курсор, выполненным на основе данных ведомства, финансирование федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями сократилось на 70 процентов по сравнению с предыдущим годом.

На 2026 год проекту Борьба с онкологическими заболеваниями предусмотрено 44,9 млрд рублей. В 2025 году его бюджет составлял 148,46 млрд рублей. Таким образом, объем финансирования уменьшился на 103,56 млрд рублей.

Несмотря на сокращение общего бюджета, темпы освоения средств остаются высокими. К 1 июля 2026 года на борьбу с онкозаболеваниями было направлено 35,88 млрд рублей, что составляет 79,9 процента от годового плана. Это один из самых высоких показателей исполнения в рамках национального проекта Продолжительная и активная жизнь. Более высокая доля освоения средств отмечена только по направлениям медицинской реабилитации, где показатель составил 91,5 процента, и борьбы с гепатитом C, где он достиг 90,3 процента.