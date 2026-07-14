Депутаты предложили привязать минимальную пенсию к МРОТ вместо прожиточного минимума

В Государственной Думе обсуждают изменение подхода к определению минимального размера пенсионного обеспечения. Как сообщается на официальном сайте партии «Справедливая Россия», законодатели предлагают исчислять минимальные выплаты на основе минимального размера оплаты труда.

Сейчас этот показатель зависит от регионального прожиточного минимума пенсионера в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Если общий доход гражданина не достигает этой планки, Социальный фонд России назначает социальную доплату, выравнивающую сумму до установленного в регионе уровня. Авторы инициативы обращают внимание на фундаментальный недостаток действующего механизма: региональный прожиточный минимум пенсионера существенно ниже МРОТ, что не позволяет гарантировать пожилым людям достойный доход.

При оценке материального положения пенсионера учитывается широкий спектр выплат. Согласно части 2 статьи 12.1 упомянутого закона, в общую сумму включаются страховая пенсия по старости с фиксированной выплатой и ее повышениями, накопительная пенсия, срочные пенсионные выплаты, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячные денежные выплаты с учетом стоимости набора социальных услуг, а также другие регулярные меры социальной поддержки в денежном выражении. Разовые выплаты при этом в расчет не принимаются.

Из подсчета исключаются меры поддержки, предоставляемые в натуральной форме. Единственное исключение сделано для денежных эквивалентов такой помощи, а также для компенсаций расходов на оплату телефона, жилищно-коммунальных услуг и проезда на всех видах пассажирского транспорта, включая городской, пригородный и междугородный.

Реализация предложенной инициативы потребует внесения изменений в федеральное законодательство. По убеждению разработчиков, этот шаг необходим для устранения диспропорции в доходах пенсионеров и обеспечения более справедливой системы социальной защиты.