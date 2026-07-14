Все больше россиян берут ипотеку с погашением в пенсионном возрасте

По данным Центрального банка, в 2025 году почти каждая пятая новая ипотечная ссуда оформлялась с расчетом на полное погашение в возрасте 70-75 лет. Эта тенденция указывает на растущую распространенность долгосрочных кредитных обязательств среди населения.

Всего за год банки выдали 966 тысяч ипотечных кредитов. Из них примерно 178 тысяч достались заемщикам, которые закроют их уже в глубоком пенсионном возрасте. Как отмечает газета Известия, если учитывать всех, кто будет выплачивать кредит после достижения 60 лет, их доля составляет около 65 процентов от общего объема выдач.

Основная причина такого явления кроется в выборе сроков кредитования. В 2025 году более половины всех ипотечных договоров было заключено на 25-30 лет. Особенно это характерно для льготных программ, где сочетаются низкая процентная ставка, длительный срок и небольшие ежемесячные платежи. При таких условиях заемщики зачастую не спешат закрывать кредиты досрочно.

Однако у длинной ипотеки есть существенная обратная сторона. При оформлении кредита под 17-18 процентов годовых на 30 лет итоговая переплата становится огромной. Эксперты указывают, что сокращение срока кредитования до 25 лет позволяет снизить переплату почти на 20 процентов, при этом размер ежемесячного платежа вырастает менее чем на 1 процент.