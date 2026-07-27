Принят закон о раскрытии банками условий платежей и электронных средств

27 июля 2026 года Государственная Дума приняла, а Совет Федерации одобрил закон, вносящий существенные изменения в статью 11 Федерального закона О национальной платежной системе и статью 5 Федерального закона О потребительском кредите (займе). Документ направлен на повышение прозрачности финансового рынка и защиту прав потребителей.

Обязательное раскрытие информации для клиентов

Новый закон обязывает кредитные организации раскрывать в местах оказания услуг и на официальных сайтах полную информацию об условиях осуществления переводов через Систему быстрых платежей Банка России. Кроме того, банки должны публиковать сведения об условиях предоставления и приема электронных средств платежа.

Порядок, способы, сроки и точный состав раскрываемой информации будут устанавливаться специальными стандартами деятельности кредитных организаций. Аналогичные строгие требования вводятся и в отношении размещения информации по потребительским кредитам, что позволит заемщикам принимать более взвешенные финансовые решения.

Системная борьба с теневым сектором

Данные меры являются логическим продолжением ужесточения контроля за финансовыми потоками. Напомним, что с 1 апреля в России вступили в силу изменения в правилах денежных переводов. Новые требования адресованы прежде всего предпринимателям и самозанятым, принимающим оплату напрямую на банковскую карту без отражения операций в налоговой и бухгалтерской отчетности.

Исполнительный директор Опоры России Андрей Шубин подчеркнул, что речь идет о системной борьбе с теневым сектором экономики, которая создаст равные и честные условия ведения бизнеса для всех участников рынка.