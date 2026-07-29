Основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.

Федеральная служба безопасности России объявила основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск. Предпринимателю предъявлено официальное обвинение в содействии террористической деятельности.

Данная информация содержится в сообщении ФСБ, которое оказалось в распоряжении телеканала RT. В спецслужбе заявили, что руководителю администрации Telegram предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России, и он объявлен в международный розыск.

Сам Павел Дуров ранее, в апреле этого года, сообщал, что в квартиру, где он проживал, пришла повестка, в которой он был назван подозреваемым.