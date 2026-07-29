ФНС запускает эксперимент по обелению рынка аутстаффинга с участием крупных ритейлеров и маркетплейсов

Федеральная налоговая служба России совместно с крупнейшими ритейлерами и электронными площадками с 1 сентября запускает эксперимент по легализации отрасли предоставления персонала. Соответствующий приказ был опубликован в конце июня, а стороны уже подписали меморандум о намерениях. Цель проекта заключается в переходе к превентивному взаимодействию для своевременного устранения налоговых рисков.

Суть соглашения состоит в новом механизме расчетов между заказчиком, аутстаффинговой компанией и исполнителем, в роли которого выступают самозанятые или индивидуальные предприниматели. Заказчик разделяет платеж за услуги: налоговая составляющая перечисляется напрямую на Единый налоговый счет исполнителя в качестве переплаты, а оставшаяся сумма вознаграждения направляется на расчетный счет компании-посредника. В дальнейшем организация по подбору кадров обязана самостоятельно задекларировать всю сумму налога и доплатить остаток в бюджет из полученного вознаграждения.

Для аутстаффинговых компаний заказчик уплачивает 75 процентов от суммы НДС и страховых взносов, а также 50 процентов НДФЛ. При прямом взаимодействии с индивидуальными предпринимателями на упрощенной системе налогообложения или самозанятыми заказчик перечисляет 100 процентов рассчитанной суммы налогов. Вопросы документооборота и взаимодействия с инспекциями уже урегулированы отдельным приказом ФНС.

В концепции эксперимента отдельно рассматриваются курьеры, сборщики и упаковщики. Для сборщиков и упаковщиков существует риск переквалификации отношений в трудовые при совпадении ряда критериев: более восьми смен в месяц, заработная плата свыше 35 тысяч рублей, сотрудничество более трех месяцев и получение 75 и более процентов дохода от одного заказчика. При работе с курьерами, включая самозанятых, индивидуальных предпринимателей и иностранных граждан, ФНС не выделяет подобных риск-маркеров.

Меморандум подписали 34 компании. В их числе сервисы доставки Яндекса и Сбера, маркетплейсы Wildberries и Ozon, а также крупные торговые сети Перекресток, Вкусвилл, Спар, Дикси, Metro, Магнит и Лента.

Официально эксперимент продлится с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года. Однако ряд участников, включая компанию RWB, начал применять новые правила с 1 июня 2026 года. Представитель RWB отметил, что из-за незначительной доли аутстаффингового персонала компания приняла решение полностью перейти на модель прямого взаимодействия с исполнителями, сохранив сотрудничество только с проверенными цифровыми платформами, работающими по агентской модели. Такие площадки рассматриваются налоговой службой как надежные партнеры, что исключает риски возникновения претензий со стороны налоговых органов.