Пашинян анонсировал отставку правительства Армении

Правительство Армении планирует подать в отставку в воскресенье в связи с формированием Национального собрания девятого созыва. Об этом 30 июля заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Глава правительства отметил, что текущее заседание кабинета министров является последним. Никол Пашинян подчеркнул, что отставка представляет собой обязательную конституционную процедуру, сопровождающую формирование парламента нового созыва.

После официальной отставки действующего кабинета президент Армении назначит премьер-министром кандидата, выдвинутого парламентским большинством. Ожидается, что на эту должность будет предложен представитель правящей партии «Гражданский договор».

Работа Национального собрания нового созыва официально начнется 2 августа, после чего депутаты сразу приступят к процедуре формирования нового состава правительства.

Политическая напряженность в стране сохраняется на фоне событий, последовавших за майскими парламентскими выборами. 26 июня у здания Конституционного суда в Ереване начались протестные акции с требованием признать результаты голосования недействительными. Инициаторами митингов выступили оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения». 4 июля пять оппозиционных сил объявили о переходе к новому этапу политического сопротивления, указав в совместном заявлении, что решение суда не устраняет вопросы о легитимности сформированной власти.

Согласно официальным итогам голосования, в парламент прошли три политические силы. Партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном получила 49,74 процента голосов, что составляет 726 819 голосов избирателей. Блок «Сильная Армения» заручился поддержкой 23,27 процента участников голосования, или 340 060 голосов. Блок «Армения» преодолел проходной барьер с результатом 9,92 процента, собрав 144 983 голоса.