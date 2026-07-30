ВТБ изменит условия по накопительному счету с 1 августа

С 1 августа ВТБ обновит условия по накопительному «ВТБ-Счету», следует из тарифов кредитной организации. Основные изменения коснутся системы дополнительных надбавок, действующих после завершения приветственного периода.

Приветственные ставки по продукту остались на прежнем уровне. Они составляют 13,5% годовых на первые два месяца для счета с начислением процентов на минимальный остаток и 12,5% годовых при начислении на ежедневный остаток. Повышенные ставки применяются к сумме до 1 млн рублей. Получить такие условия могут клиенты, у которых ранее не было накопительных счетов или остаток на их накопительных счетах и вкладах составлял менее 1000 рублей за последние 180 календарных дней.

Начиная с третьего месяца по счетам будут действовать базовые ставки в размере 6% и 5% годовых в зависимости от выбранного способа начисления процентов. Банк пересмотрел условия получения дополнительных надбавок к этим базовым значениям.

В частности, отменена надбавка в размере 2% за автопополнение счета через Систему быстрых платежей на сумму от 15 тыс. рублей. Вместо нее введена новая надбавка 1,5% за достижение новых уровней в программе лояльности: «Изумруд», «Сапфир», «Рубин» и «Бриллиант». Эта надбавка суммируется с любыми другими действующими надбавками, за исключением приветственной ставки.

При этом ранее введенные надбавки за уровни программы лояльности «Расти с ВТБ» остаются без изменений: 1% годовых за серебряный уровень и 1,5% за золотой. Также клиенты по-прежнему могут получить дополнительные проценты за траты по картам, наличие подписки «ВТБ Плюс», а также за статус зарплатного или пенсионного клиента.