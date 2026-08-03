Первый серийный МС-21-310 впервые поднялся в небо

На аэродроме Иркутского авиазавода (входит в состав ОАК) успешно состоялся испытательный полет пассажирского лайнера МС-21-310 в импортозамещенном облике. Ключевой особенностью стало то, что машина была построена с применением серийных технологий, что знаменует собой важнейший этап перехода к массовому производству отечественных самолетов.

Полет продлился 1 час 23 минуты. За это время экипаж поднял машину на высоту 6000 метров и достиг приборной скорости 600 км/ч. В ходе испытаний пилоты проверили устойчивость и управляемость лайнера в различных конфигурациях, а также протестировали работу отечественных бортовых систем. По оценке экипажа, самолет показал себя отлично, а полетное задание было выполнено в полном объеме.

Успешный полет серийного борта имеет стратегическое значение для всей отрасли. Он позволяет констатировать полную готовность производственных цепочек к серийному выпуску МС-21. В частности, подтверждена возможность сборки первой партии из 18 воздушных судов. Благодаря этому Иркутский авиазавод уже сейчас может приступить к выполнению новых заказов, ранее утвержденных Правительством Российской Федерации.

Параллельно с отработкой производственных процессов продолжается процедура сертификации воздушного судна. На данный момент МС-21-310 выполнил уже более половины программы сертификационных полетов. Применение серийных технологий на этапе летных испытаний обеспечивает ритмичное движение самолетов по сборочной линии и позволит значительно ускорить переход к массовым поставкам лайнеров российским авиакомпаниям.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков подчеркнул важность текущего этапа:

«На сегодняшний день выполнено уже около половины программы сертификационных летных испытаний, а после завершения сертификации начнутся поставки серийных самолетов эксплуатантам».

Запуск серийных мощностей и успешное завершение сертификации станут ключевыми факторами в обеспечении российских авиаперевозчиков современной и независимой от импорта авиатехникой.