В России предложили пересмотреть правила блокировок счетов

В России могут измениться правила блокировки банковских счетов физических лиц и самозанятых. С инициативой пересмотреть действующие механизмы выступил профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд», о чем сообщает издание «Ведомости». Главная цель предложений — защитить добросовестных граждан от массовых ограничений в рамках борьбы с «серым» капиталом.
Запрос на прозрачность В профсоюзе акцентируют внимание на необходимости сделать процедуру блокировки и разблокировки максимально понятной. Владельцы счетов должны четко видеть основания для попадания в «зону риска», точный перечень документов для исключения из базы, а также регламентированные сроки принятия решений.
По замыслу авторов, в создании оперативного и проверяемого механизма разблокировки заинтересованы не только граждане, но и сами банки, Центральный банк и государство. Это позволит вести эффективную борьбу с теневой экономикой, не превращая ее в избыточные барьеры для законопослушных клиентов.
«Светофор» рисков на базе ФНС Ключевая идея инициативы — создание отдельного «светофора» рисков для физических лиц и самозанятых. Этот сервис, по аналогии с действующей банковской системой «Знай своего клиента» (ЗСК), предлагается разместить на цифровых ресурсах Федеральной налоговой службы (ФНС).
Особое внимание уделено защите самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Профсоюз предлагает исключать их из зоны подозрения, если они вынужденно взаимодействуют с контрагентами-монополистами или компаниями, уже находящимися в «красной зоне». При этом подчеркивается: простое начисление риск-баллов не должно вести к автоматическому ухудшению статуса клиента.
Контроль для клиента и методички для банков Для системной работы «Новый труд» считает необходимым разработать для банков и финансовых организаций четкие методические рекомендации по оценке рисков в соответствии с 161-ФЗ в отношении физлиц и самозанятых.
Отдельный блок предложений касается информирования и прав самих пользователей. Клиент должен получить возможность в режиме онлайн отслеживать свой статус и видеть следующую информацию:
включен ли он в базу 161-ФЗ;
какой именно банк инициировал внесение в базу;
когда было подано заявление на исключение;
каков срок рассмотрения этого заявления;
какие конкретно нарушения требуется устранить для реабилитации счета.
Реализация этих мер поможет сбалансировать финансовый контроль и права граждан, сделав взаимодействие с банковской системой более предсказуемым и безопасным для добросовестных участников экономики.
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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»