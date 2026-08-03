В России предложили пересмотреть правила блокировок счетов

В России могут измениться правила блокировки банковских счетов физических лиц и самозанятых. С инициативой пересмотреть действующие механизмы выступил профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд», о чем сообщает издание «Ведомости». Главная цель предложений — защитить добросовестных граждан от массовых ограничений в рамках борьбы с «серым» капиталом.

Запрос на прозрачность В профсоюзе акцентируют внимание на необходимости сделать процедуру блокировки и разблокировки максимально понятной. Владельцы счетов должны четко видеть основания для попадания в «зону риска», точный перечень документов для исключения из базы, а также регламентированные сроки принятия решений.

По замыслу авторов, в создании оперативного и проверяемого механизма разблокировки заинтересованы не только граждане, но и сами банки, Центральный банк и государство. Это позволит вести эффективную борьбу с теневой экономикой, не превращая ее в избыточные барьеры для законопослушных клиентов.

«Светофор» рисков на базе ФНС Ключевая идея инициативы — создание отдельного «светофора» рисков для физических лиц и самозанятых. Этот сервис, по аналогии с действующей банковской системой «Знай своего клиента» (ЗСК), предлагается разместить на цифровых ресурсах Федеральной налоговой службы (ФНС).

Особое внимание уделено защите самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Профсоюз предлагает исключать их из зоны подозрения, если они вынужденно взаимодействуют с контрагентами-монополистами или компаниями, уже находящимися в «красной зоне». При этом подчеркивается: простое начисление риск-баллов не должно вести к автоматическому ухудшению статуса клиента.

Контроль для клиента и методички для банков Для системной работы «Новый труд» считает необходимым разработать для банков и финансовых организаций четкие методические рекомендации по оценке рисков в соответствии с 161-ФЗ в отношении физлиц и самозанятых.

Отдельный блок предложений касается информирования и прав самих пользователей. Клиент должен получить возможность в режиме онлайн отслеживать свой статус и видеть следующую информацию:

включен ли он в базу 161-ФЗ;

какой именно банк инициировал внесение в базу;

когда было подано заявление на исключение;

каков срок рассмотрения этого заявления;

какие конкретно нарушения требуется устранить для реабилитации счета.

Реализация этих мер поможет сбалансировать финансовый контроль и права граждан, сделав взаимодействие с банковской системой более предсказуемым и безопасным для добросовестных участников экономики.