Россия обновила исторический рекорд по экспорту агропродукции в Китай

Поставки отечественных товаров АПК в КНР в июле достигли абсолютного максимума как по физическим объемам, так и по финансовой выручке.

В июле 2026 года Россия поставила исторический максимум по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Китайскую Народную Республику. Объем поставок превысил 920 тыс. тонн, а их общая стоимость составила более $740 млн. Об этом ТАСС сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт».

«Согласно оценкам экспертов, в июле 2026 года Россия экспортировала в Китай свыше 920 тыс. тонн продукции АПК на сумму более $740 млн. Это рекордный показатель для июля за всю историю наблюдений», — подчеркнули в ведомстве.

Структура экспорта: топ-5 товаров Основу поставок в Китай в прошедшем месяце сформировали пять ключевых категорий сельхозпродукции и продуктов питания:

Мороженая рыба — лидер экспорта, принесший более $170 млн;

Ракообразные — около $111 млн;

Рапсовое масло — более $93 млн;

Соевые бобы — более $73 млн;

Сушеный горох — более $52 млн.

Динамика роста Текущие показатели демонстрируют уверенный и масштабный рост российского агроэкспорта на китайском направлении. Для сравнения: предыдущий рекорд по объемам поставок в натуральном выражении для июля был зафиксирован в 2023 году и составлял более 692 тыс. тонн. Максимальная же финансовая выручка ранее отмечалась в 2025 году, когда поставки принесли свыше $540 млн. Таким образом, июль 2026 года стал абсолютным максимумом сразу по двум ключевым метрикам.