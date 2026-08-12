Россия приступила к поставкам ИЛ-114-300

Программа создания современного отечественного флота гражданской авиации уверенно переходит из стадии разработки в практическую плоскость. В стране стартуют первые поставки региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров в ходе сессии «Родина — это люди. Технологический суверенитет», проходящей в национальном центре «Россия».

По словам первого зампреда правительства, обеспечение мобильности граждан и надежная транспортная связанность территорий являются важнейшими измерениями технологического суверенитета страны.

«По самолету Ил-114-300 мы начинаем первые поставки. Разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, на финальном этапе находятся испытания и сертификация МС-21 и Superjet», — отметил Денис Мантуров, рассказывая о текущем состоянии отрасли.

Вице-премьер подчеркнул, что создание собственного авиапарка имеет стратегическое значение для государства. Формируемая линейка воздушных судов различного класса позволит российским авиакомпаниям гибко выстраивать маршрутную сеть любой протяженности. Это, в свою очередь, даст мощный импульс для расширения регионального авиасообщения и обеспечит стабильную связь между самыми отдаленными уголками России.