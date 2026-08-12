В сети рассказали, стоит ли покупать iPhone 17 сейчас или дождаться iPhone 18

До предполагаемой осенней презентации Apple остается совсем немного времени, поэтому вопрос о покупке iPhone 17 становится особенно интересным. По состоянию на 12 августа 2026 года Apple еще не представила линейку iPhone 18 официально, а значит, точные характеристики и цены будущих моделей пока не подтверждены. Тем, кто рассматривает iPhone 17, сейчас разумно сравнивать его не только с предыдущими поколениями, но и с тем, что известно о возможном преемнике. Причем вокруг iPhone 18 уже сформировалась необычная картина: по слухам, Apple может изменить привычный график релизов и не выпустить базовую модель одновременно с Pro-версиями.

Инсайдеры рассказали о неожиданном сценарии для iPhone 18

Главный слух касается даже не характеристик, а даты выхода. Сразу несколько отраслевых источников утверждают, что осенью 2026 года Apple может представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone, тогда как обычный iPhone 18 появится позднее — предположительно весной 2027 года.

Если эта информация подтвердится, привычная логика выбора изменится. Пользователю базового iPhone не придется выбирать между двумя моделями, вышедшими с разницей в год: iPhone 17 может еще несколько месяцев оставаться актуальной стандартной моделью в линейке.

Именно поэтому откладывать покупку исключительно ради цифры «18» не всегда рационально. Если смартфон нужен уже сейчас, ожидание базовой версии потенциально может растянуться значительно дольше обычного.

В сети назвали главные слухи о новом поколении

Большинство наиболее интересных утечек сейчас относится к будущим Pro-моделям. Источники связывают iPhone 18 Pro с новым чипом A20 Pro, который предположительно будет производиться по более современному 2-нм техпроцессу. Также обсуждаются изменения фронтальной части дисплея и уменьшение Dynamic Island.

Среди наиболее часто упоминаемых возможных новшеств:

процессоры нового поколения A20 и A20 Pro;

уменьшенный вырез Dynamic Island на Pro-моделях;

дальнейшее развитие камер;

возможная камера с переменной диафрагмой;

новый модем собственной разработки Apple;

появление первого складного iPhone.

Однако относиться к этому перечню как к спецификации готового смартфона пока нельзя. Например, ранние слухи обещали Face ID полностью под экраном, но позднее появились сведения, что Apple может ограничиться более компактным вырезом.

Эксперты объяснили, почему iPhone 17 внезапно стал интереснее

Когда следующее поколение уже близко, действующая модель обычно начинает казаться менее привлекательной. Но в 2026 году ситуация может оказаться обратной.

Если базовый iPhone 18 действительно перенесут на 2027 год, iPhone 17 сохранит актуальность дольше обычного. При этом покупатель получает уже известные характеристики, понятный выбор памяти и отсутствие необходимости принимать решение по слухам.

Особенно разумно рассматривать его в нескольких случаях:

Текущий смартфон уже требует замены и ждать еще несколько месяцев неудобно; Нужна именно базовая модель, а не более дорогая Pro-версия; Важна предсказуемость характеристик и стоимости; Не хочется покупать устройство сразу после старта продаж; Найдено предложение, которое заметно выгоднее первоначальной цены.

В таком сценарии близость iPhone 18 становится не причиной отказаться от покупки, а поводом внимательнее следить за ценами на текущее поколение.

Аналитики предупредили: цена iPhone 18 тоже остается загадкой

Еще одна неопределенность связана со стоимостью. В отраслевых публикациях уже обсуждается вероятность повышения цен на линейку iPhone 18 из-за роста стоимости компонентов, однако официальных данных Apple по этому поводу нет.

Поэтому стратегия «подожду новый — он будет лучше за те же деньги» может не сработать. Покупателю стоит сравнивать не условные поколения, а конкретные предложения на момент покупки.

Есть и другой фактор: первые недели после релиза обычно дают меньше пространства для выбора выгодной цены. У уже продающейся модели легче найти скидку, трейд-ин или другие условия, позволяющие уменьшить фактические расходы.

В сети рассказали, кому все-таки стоит ждать

Ожидание имеет смысл прежде всего энтузиастам, которым важны самые новые технологии Apple. Если интерес вызывают будущий A20 Pro, изменения камеры, более компактная фронтальная область экрана или потенциальный складной iPhone, логичнее дождаться официальной презентации.

Стоит отложить решение и тем, чей нынешний смартфон работает нормально. Несколько недель ожидания позволят увидеть реальные характеристики новых устройств вместо прогнозов и одновременно понять, как изменятся цены предыдущей линейки.

Но если речь идет именно о базовом iPhone, ситуация менее очевидна. По текущим слухам, осенний анонс может вообще не дать прямого преемника iPhone 17.

Что выбрать перед презентацией Apple

Сейчас iPhone 17 оказался в необычном положении. До выхода нового поколения осталось немного времени, но ближайшей новинкой может стать не его прямой преемник, а более дорогая Pro-линейка.

Поэтому покупать или ждать стоит исходя из двух вопросов: нужен ли смартфон сейчас и готовы ли Вы потенциально ждать базовый iPhone 18 до 2027 года. Если текущая модель устраивает по экрану, памяти, камере и производительности, покупка iPhone 17 перед новым анонсом может оказаться вполне рациональным решением. А окончательно оценить будущую линейку получится только после того, как Apple раскроет характеристики сама.