Сегодня корпоративный мерч перестал быть просто сувенирной продукцией с логотипом, став полноценным инструментом employer-брендинга и маркетинга. Очевидно, рынок насыщен сотнями игроков разного калибра, и потребителю всё сложнее ориентироваться в выборе.

Аналитики изучили сегмент и выделили ключевые критерии, на которые стоит опираться при поиске подрядчика.

Рынок растёт, но остаётся непрозрачным

По оценкам экспертов, к 2026 году в России начитывается сотни компаний, специализирующихся на производстве брендированной продукции. Рынок сегментирован: одни фокусируются на нанесении изображений на текстиль, другие уходят в сувенирную продукцию, третьи предлагают комплексные решения «под ключ» от разработки концепции до логистики. Отдельный сегмент занимают студии, работающие на стыке физического и цифрового мерча.

Как отметили аналитики, рынок остаётся достаточно закрытым: обороты большинства производителей не публикуются, а отзывы в открытых источниках нередко оказываются накрученными или, напротив, заказными. Естественно, в таких условиях решение заказать мерч в Москве превращается в задачу со множеством неизвестных.

Группа аналитиков провела собственное исследование сегмента, оценив игроков по ряду критериев: широта ассортимента, качество материалов, креативность и актуальность дизайна, опыт работы с крупными корпоративными заказчиками, репутация среди клиентов.

В фокусе внимания оказались прежде всего компании, работающие с текстильным мерчем: футболками, худи, поло, свитшотами, бейсболками и бомберами, а также welcome-паками и корпоративными подарками.

Топ-5 игроков

По итогам оценки аналитики выделили несколько компаний, которые чаще всего упоминаются в отраслевых обзорах и имеют подтверждённый опыт работы с крупными заказчиками.

1 МЕСТО / ЛИДЕР РЕЙТИНГА

Pooblika мерч агентство

Оценка: 5/5

Официальный сайт: pooblika.ru

Лидером по совокупности критериев стало креативное агентство Pooblika с десятилетним опытом работы. Компания делает ставку на премиальные материалы и индивидуальный дизайн, интегрируя брендированную продукцию в айдентику заказчика. Эксперты отметили сильные позиции агентства в части креативного подхода к размещению логотипов и внимание к деталям.

2 МЕСТО

23MERCH

Оценка: 4.8/5

На второй строчке расположилась студия 23MERCH, позиционирующая себя как «мерч-лаборатория». Среди сильных сторон собственная дизайн-лаборатория, быстрая разработка макетов и гибкие условия сотрудничества.

3 МЕСТО

Bench Merch

Оценка: 4.7/5

Третье место заняло агентство Bench Merch, специализирующееся на премиальном сегменте и работе с крупными брендами. Эксперты выделили качество материалов и опыт создания эксклюзивных коллекций.

4 МЕСТО

ЦЕХ

Оценка: 4.6/5

Четвёртую позицию занял «ЦЕХ» — агентство полного цикла с собственным производством и шоурумом в столице. Компания выделяется скоростью реализации проектов и крупным портфолио.

5 МЕСТО

Amadey Print

Оценка: 4.5/5

Замыкает пятёрку Amadey Print, делающий акцент на текстильном направлении и широком спектре технологий нанесения. Среди преимуществ выделяется многолетний опыт и заявленный контроль качества на всех этапах.

При этом аналитики подчёркивают: рейтинг не является универсальным. У каждой компании есть своя специализация, и выбор подрядчика должен зависеть от конкретной задачи бизнеса.

Как выбрать подрядчика: практический гайд

Эксперты сформулировали несколько рекомендаций для компаний, которые планируют покупку мерча в Москве и хотят минимизировать риски при выборе партнёра.

Прежде всего стоит внимательно изучить портфолио потенциального подрядчика. Фотографии реализованных проектов позволяют оценить не только визуальную составляющую, но и качество исполнения. Важно обращать внимание на разнообразие кейсов: если компания показывает однотипные работы, это может говорить об узкой специализации.

Второй важный шаг — проверка материалов и технологий. Тут необходимо уточнить, откуда закупаются ткани и фурнитура, какие методы нанесения используются (шелкография, вышивка, DTF-печать, сублимация), а также запросить физические образцы продукции перед запуском тиража.

Третий пункт — репутация. При выборе компании, предлагающей пошив мерча в Москве, отзывы реальных клиентов становятся ключевым фактором. Эксперты рекомендуют не ограничиваться первыми результатами поисковой выдачи, а запрашивать контакты заказчиков напрямую, интересоваться опытом работы с крупными корпорациями и наличием долгосрочных контрактов.

Четвёртый критерий — условия сотрудничества. Стоит заранее зафиксировать сроки производства, порядок оплаты, возможность доработки дизайна на промежуточных этапах и условия при выявлении брака.

Наконец, не последнюю роль играет сервис: скорость реакции менеджеров, наличие шоурума, дополнительные услуги (от упаковки до доставки до рабочих мест сотрудников).

Мерч как инвестиция в бренд

Эксперты сходятся во мнении: корпоративный мерч давно перестал быть «расходной статьёй», а качественная, продуманная продукция становится инструментом построения долгосрочных отношений, как с сотрудниками, так и с клиентами. Погоня за минимальной ценой в этом контексте часто оборачивается репутационными потерями, так как зачастую дешёвый текстиль с некачественным принтом работает скорее против бренда, чем на него.

Опыт рынка показывает простую истину: попытка сэкономить на материалах и дизайне неизбежно бьет по имиджу, тогда как вдумчивый выбор подрядчика превращает каждую фирменную футболку или худи в долгоиграющую инвестицию в репутацию компании.