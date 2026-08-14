Исследовательский отдел Quorum Media опубликовал первый выпуск отчёта «Топ-предприниматели, за которыми стоит следить», и критерии отбора говорят почти столько же, сколько сами герои. Отдел не ранжирует по объёму финансирования или медийному охвату. Вместо этого учитываются три фактора: остаётся ли продукт в использовании спустя годы после запуска, выбрал ли основатель более сложный путь там, где более лёгкий принёс бы больше внимания, и можно ли проверить заявления чем-то, кроме слова самой компании. Там, где заявление нельзя проверить независимо, отчёт прямо об этом говорит, а не выдаёт его за подтверждённый факт. В этот выпуск на этом основании вошли три основателя, и порядок ниже отражает последовательность публикации, а не рейтинг.

Александр Гусев создал ключевую технологию Tectum ещё до того, как занял пост генерального директора — переход, при котором прежний руководитель перешёл на консультационную роль. Tectum работает под структурой CrispMind, Ltd., холдинговой компании интеллектуальной собственности, которую Гусев также основал и которая охватывает кибербезопасность, распределённые реестры и мобильные технологии. Его флагманский продукт, SoftNote, работает уже более трёх лет на механизме, заменяющем традиционные ончейн-переводы передачей владения по пасскоду, что позволяет перемещать средства без новой записи в блокчейне каждый раз. Мерчант-версия, SoftNote ePoS, превращает любой телефон в платёжный терминал без дополнительного оборудования. Безопасность обеспечивает TectumKeys — устройство для генерации ключей на основе подлинной физической случайности, а не программной псевдослучайности, что, по словам команды Гусева, делает Tectum единственной Web3-компанией, создавшей собственное аппаратное устройство шифрования. Tectum Labs расширяет инфраструктуру на внешних основателей, желающих токенизировать бизнес, а Tectum Explorer ведёт публичную запись всего происходящего в сети — от биллов SoftNote до токенов Labs и более новой системы Tectum 4.2. Два токена делят нагрузку: TET обеспечивает работу сети, TCT отвечает за управление. Стратегический поворот, стоящий за всем этим, восходит к моменту, когда Tectum уже лидировала по скорости транзакций, а Гусев всё равно выбрал приоритет удобства использования. «Всегда найдётся кто-то быстрее, умнее или с большим финансированием», — сказал он об этом решении. С тех пор он писал для Cointelegraph о масштабируемости блокчейна, получил награду «Лучший инноватор» на Entrepreneur Agility Awards 2024 года, а скорость Tectum независимо отметил Yahoo Finance.

Хишам Шахин управлял хедж-фондовыми позициями в Formue, крупнейшей управляющей компании Северной Европы, уже в свои неполные двадцать пять. В 2016 году он приобрёл киберспортивную организацию Ninjas in Pyjamas, находившуюся на грани банкротства. «Первые два года восстановления Ninjas in Pyjamas были самым тяжёлым периодом моей жизни», — говорил он об этом. Восстановление превратилось в NIP Group, вышедшую на NASDAQ под тикером NIPG в результате слияния 2023 года, где Шахин занял пост со-генерального директора вместе с Марио Хо — статус, наложивший обязательства по отчётности перед SEC, которых у частного киберспортивного бренда никогда не было. В середине 2025 года компания перешла к майнингу биткоина, нарастив хешрейт с 3,11 EH/s на старте до 11,3 EH/s к ноябрю — скачок, поставивший NIP Group в число двенадцати крупнейших публичных майнеров биткоина в мире и крупнейшего в регионе MENA, что подтверждается публичными данными по хешрейту, а не только словами компании. Сейчас Шахин работает из Абу-Даби в рамках партнёрства с Инвестиционным офисом Абу-Даби.

Эрмо Ээро руководит IronWallet через INWAY AG в Лихтенштейне — некастодиальным кошельком, где сид-фразы никогда не покидают устройство пользователя, а KYC не требуется. Это решение восходит к случаю, когда криптоактивы одного из основателей команды были полностью потеряны при взломе биржи. Такая позиция по отсутствию KYC странно сочетается с публичной позицией самого Ээро по регулированию. Комментируя американский закон CLARITY Act, он назвал его «важным шагом для внутреннего капитала, но ещё не Бреттон-Вудским моментом для крипты» — необычный аргумент от человека, руководящего продуктом, ориентированным на приватность. В январе 2026 года включение IronWallet в развёртывание WalletConnect Pay в более чем 120 странах подтвердила сама платёжная сеть, а не только сообщение компании.

На этом текущий выпуск завершается — в нём представлены Александр Гусев (Tectum), Хишам Шахин (NIP Group) и Эрмо Ээро (IronWallet). Включение в отчёт отражает модель принятия решений, за которой стоит следить, а не совет; читателям стоит провести собственную проверку. По вопросам обращайтесь: hello@quorum-media.com.