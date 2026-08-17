Росстат назвал отрасли с зарплатами выше 500 тысяч рублей: в лидерах - финансы и управление активами

Росстат определил сферы российской экономики, где среднемесячные зарплаты сотрудников превышают 500 тысяч рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на обновлённые данные статистического ведомства, в топ вошли преимущественно финансовый сектор, управление активами, а также узкоспециализированные направления, связанные с медицинским оборудованием.

Данные были собраны за январь–май 2026 года и касаются наиболее узких сегментов экономики.

Топ-7 самых высокооплачиваемых сфер:

Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов - 827,1 тыс. рублей в месяц.

Управление ценными бумагами - 737,5 тыс. рублей.

Аренда и лизинг медицинских приборов - 728,9 тыс. рублей.

Перестрахование - 595,3 тыс. рублей.

Управление инвестиционными фондами - 564,1 тыс. рублей.

Страхование рисков - 563,3 тыс. рублей.

Организация торговли на финансовых рынках - 518,8 тыс. рублей.

Отдельно Росстат выделил морское пастбищное рыбоводство, где средний доход за указанный период составил рекордные 971,4 тыс. рублей. Однако ведомство призывает к осторожной интерпретации этого показателя: данные представлены только по Сахалинской области и без помесячной детализации, поэтому результат может отражать как отраслевые особенности региона, так и статистическую специфику выборки.

Для сравнения, средняя начисленная заработная плата по России за тот же период (январь–май 2026 года) составила около 105,2 тыс. рублей в месяц. Таким образом, зарплаты в топ-сферах превышают среднероссийский уровень в 5–9 раз.

Эксперты связывают столь высокие доходы с особенностями соответствующих отраслей. Как правило, в верхней части рейтинга находятся сферы, для которых характерны:

высокая стоимость управленческих решений;

значительные объёмы капитала;

ограниченный круг квалифицированных специалистов.

Именно совокупность этих факторов напрямую определяет уровень оплаты труда в данных сегментах экономики.