Росстат назвал отрасли с зарплатами выше 500 тысяч рублей: в лидерах - финансы и управление активами

Росстат определил сферы российской экономики, где среднемесячные зарплаты сотрудников превышают 500 тысяч рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на обновлённые данные статистического ведомства, в топ вошли преимущественно финансовый сектор, управление активами, а также узкоспециализированные направления, связанные с медицинским оборудованием.
Данные были собраны за январь–май 2026 года и касаются наиболее узких сегментов экономики.
Топ-7 самых высокооплачиваемых сфер:
Управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов - 827,1 тыс. рублей в месяц.
Управление ценными бумагами - 737,5 тыс. рублей.
Аренда и лизинг медицинских приборов - 728,9 тыс. рублей.
Перестрахование - 595,3 тыс. рублей.
Управление инвестиционными фондами - 564,1 тыс. рублей.
Страхование рисков - 563,3 тыс. рублей.
Организация торговли на финансовых рынках - 518,8 тыс. рублей.
Отдельно Росстат выделил морское пастбищное рыбоводство, где средний доход за указанный период составил рекордные 971,4 тыс. рублей. Однако ведомство призывает к осторожной интерпретации этого показателя: данные представлены только по Сахалинской области и без помесячной детализации, поэтому результат может отражать как отраслевые особенности региона, так и статистическую специфику выборки.
Для сравнения, средняя начисленная заработная плата по России за тот же период (январь–май 2026 года) составила около 105,2 тыс. рублей в месяц. Таким образом, зарплаты в топ-сферах превышают среднероссийский уровень в 5–9 раз.
Эксперты связывают столь высокие доходы с особенностями соответствующих отраслей. Как правило, в верхней части рейтинга находятся сферы, для которых характерны:
высокая стоимость управленческих решений;
значительные объёмы капитала;
ограниченный круг квалифицированных специалистов.
Именно совокупность этих факторов напрямую определяет уровень оплаты труда в данных сегментах экономики.
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