Казань возглавила рейтинг самых дружелюбных городов России по версии Российского фонда мира

Мониторинговый центр «Безопасность 2.0», действующий при Российском фонде мира, представил результаты анализа «Самый дружелюбный город России лета 2026». В этом году эксперты оценили десять ключевых туристических направлений страны. По сумме трёх параметров абсолютным лидером стала Казань со средней оценкой 1,45 балла.

Второе место у Владивостока (3,06), третье разделили Екатеринбург и Нижний Новгород (по 4,61). Замыкает пятёрку топ-городов Калининград (4,72).

Методология исследования объединила несколько источников: опросы пользователей в социальных сетях, анализ отзывов на туристических платформах, экспертные заключения и обработку больших массивов данных с помощью трёх нейросетей – «Алисы» (Яндекс), DeepSeek (Китай) и Perplexity AI (США). Сбор информации проводился с июня по август 2026 года.

Первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина прокомментировала подход к мониторингу: «В своих исследованиях мы специально сочетаем эмоциональные и рациональные аспекты, которые формируют общее ощущение путешественников от города. Так в мониторинге 2026 года есть оригинальный параметр – самые улыбчивые горничные. Любое новое место ведь как правило у человека начинается с гостиницы, утреннего и вечернего общения с нашими замечательными хозяюшками. Благодаря этому в исследовании есть не только обратная связь по городам, но и замечательные личные истории. Наше рейтингование носит общественный и некоммерческий характер. Наша цель – показать возможности развития и передовые практики, чтобы все города и предприятия, связанные с индустрией гостеприимства, развивались и подтягивали свой уровень».

Оценка проводилась по трём критериям: доброжелательность горничных (личный эмоциональный опыт гостей), вежливость горожан в повседневном общении с гостями города, готовность жителей оказывать туристам практическую помощь.

По первому параметру тройка лидеров – Казань, Калининград и Нижний Новгород, аутсайдеры – Новосибирск, Мурманск и Иркутск. В категории «Самый вежливый город» впереди Казань, Владивосток и Екатеринбург, наихудшие показатели – у Сочи, Геленджика и Иркутска. В номинации «Город помощников» ТОП-3 - Владивосток, Казань и Сочи, последние места заняли Мурманск, Геленджик и Иркутск. Эксперты «Центра Безопасность 2.0» отметили определённую связь параметра вежливости с усталостью местных жителей от плотного потока туристов в пиковые сезоны (Краснодарский край, Калининградская область), а также традиционную для восточных и северных территорий сдержанность в общении с незнакомыми людьми (Мурманск, Новосибирск, Иркутск).