Кому принадлежит наша воля? Олег Мальцев выпустил новую книгу «Дихотомия воли»

Вышла новая книга Олега Мальцева — «Дихотомия воли». В ней автор исследует, пожалуй, один из самых неудобных вопросов современной жизни: насколько решения, которые человек считает собственными, действительно принадлежат ему.

Человек привык считать себя свободным. Он выбирает профессию, строит отношения, создаёт семью, принимает решения, голосует, работает, зарабатывает деньги, спорит, соглашается, уходит и возвращается. Но что, если значительная часть этого выбора была сформирована задолго до момента, когда человеку показалось, что решение принимает именно он?

Именно этому противоречию посвящена «Дихотомия воли».

В книге Олег Мальцев рассматривает столкновение двух сил: собственной воли человека и огромного количества внешних механизмов, которые ежедневно воздействуют на его поведение. Семья, общество, государство, образование, работа, социальные нормы, страхи, привычки и ожидания окружающих постепенно создают систему координат, внутри которой человек и совершает свой якобы свободный выбор.

Поэтому центральный вопрос книги звучит достаточно просто и одновременно неприятно:

Кому на самом деле принадлежит наша воля?

«Мы привыкли говорить: я решил, я захотел, я выбрал. Но если начать разбирать собственную жизнь по частям, неожиданно возникает другой вопрос: а сколько решений в ней действительно было моими? Мне было интересно исследовать именно эту границу — между человеком, который принимает решение сам, и человеком, который просто исполняет уже сформированный для него сценарий», — говорит Олег Мальцев.

«Дихотомия воли» не является классической мотивационной литературой и не предлагает читателю очередной набор универсальных правил успеха. Автор предлагает другое — внимательно посмотреть на механизм собственной жизни и попробовать понять, где заканчивается влияние среды и начинается собственная воля человека.

Книга написана публицистическим языком, без академической тяжеловесности. Сложные социальные и философские вопросы рассматриваются через понятные жизненные ситуации, наблюдения и парадоксы поведения современного человека.

Отдельное внимание уделено отношениям личности и социальной системы. Почему человек может обладать знаниями, возможностями и ресурсами, но годами жить по одному и тому же сценарию? Почему люди нередко прекрасно понимают последствия своих действий, но продолжают поступать вопреки собственным интересам? Почему внутреннее желание и реальное действие человека так часто расходятся?

И наконец — можно ли вернуть себе собственную волю, если значительная часть нашей личности была сформирована другими?

Для Олега Мальцева это не первый опыт работы с большой книжной формой. Ранее автор выпустил книгу «Политика для мужчин. Женщина для чайников», получившую заметный отклик и обсуждение в читательской среде. В своих книгах и публицистических работах Мальцев последовательно обращается к темам человеческого поведения, власти, отношений личности и общества, социальных механизмов и технологий управления.

«Дихотомия воли» продолжает эту исследовательскую линию, но переносит главный вопрос непосредственно внутрь самого человека.

Не «кто нами управляет?», а почему нами вообще можно управлять?

Не «почему общество устроено именно так?», а почему человек соглашается жить внутри предложенной ему конструкции?

И не «как изменить окружающий мир?», а прежде всего — кто именно внутри человека принимает решение этот мир менять?

Книга «Дихотомия воли» уже вышла и доступна читателям как в печатном, так и в электронном виде.

Автор: Олег Мальцев

Название: «Дихотомия воли»

Жанр: публицистика, социальная философия, исследование человеческого поведения

Для справки: Олег Мальцев — автор, политтехнолог, журналист и исследователь социальных технологий. В своих работах он исследует взаимодействие человека и общества, механизмы принятия решений, социальные системы и влияние внешней среды на поведение личности.