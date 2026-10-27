ЦБ уточнил правила проверки крупных наличных операций и список документов

Центральный банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организаций, уточняющие порядок проверки происхождения крупных сумм наличных средств. Регулятор также перечислил перечень документов, которые клиенты могут предоставить для подтверждения законности источников своих доходов.

Новые указания касаются операций физических лиц на сумму от 5 миллионов рублей, совершаемых однократно или в совокупности в течение одного календарного месяца. Для юридических лиц требования применяются независимо от суммы операции.

В ЦБ подчеркнули, что меры направлены исключительно на выявление операций, нехарактерных для обычной бытовой деятельности граждан или стандартной хозяйственной деятельности компаний. Регулятор отметил, что нововведения затрагивают лишь узкий сегмент клиентов банков и не создают дополнительных барьеров для добросовестных пользователей финансовых услуг.

Основная цель введенных рекомендаций — своевременное выявление подозрительных транзакций, в том числе тех, которые могут быть связаны с введением теневых наличных средств в легальный экономический оборот. Банкам предписано уделять особое внимание случаям, когда происхождение средств неочевидно или вызывает вопросы с точки зрения финансового мониторинга.