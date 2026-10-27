Интернет-маркетолог — специалист, который отвечает за весь маркетинг бизнеса в интернете и его окупаемость: выбирает каналы, ставит задачи исполнителям и считает результат в деньгах. Не путать с SMM-специалистом, который ведёт соцсети, таргетологом, который настраивает платную рекламу, и SEO-специалистом, который отвечает за позиции в поиске. Курсы интернет-маркетолога готовят к этой комплексной роли.
В статье показано, чем отличаются роли, какие метрики считает маркетолог, как работает сквозная аналитика с CRM и чему учит программа. Отдельно описано, как проверить школу и что в зарплатных вилках зависит от региона. Данные программы взяты со страницы Digital Skills Academy на октябрь 2026 года. Каждый пример можно повторить на учебном проекте.
Чем интернет-маркетолог отличается от SMM-специалиста, таргетолога и SEO?
Интернет-маркетолог отвечает за весь маркетинг и окупаемость, а SMM-специалист, таргетолог и SEO-специалист отвечают каждый за свой канал и подчиняются маркетологу.
Разделение ролей взято со страницы курса Digital Skills Academy. Школа поясняет, что узкие специалисты работают внутри своего инструмента, а маркетолог связывает их работу с деньгами бизнеса. Настроить кампанию умеет таргетолог, а объяснить собственнику, окупится ли она, — задача маркетолога. Это различие определяет, какую программу выбирать.
Если интересен один канал глубоко, подходят курсы SMM, SEO или трафик-менеджера. Если нужна роль, в которой вы выбираете каналы и отвечаете за результат целиком, смотрите комплексную программу. Выбор зависит от того, хотите ли вы исполнять задачи в одном инструменте или управлять системой каналов.
|Роль
|За что отвечает
|Главная метрика
|Кому подчиняется
|Интернет-маркетолог
|За весь маркетинг и его окупаемость
|ROMI, CAC, LTV
|Директору по маркетингу или собственнику
|SMM-специалист
|За соцсети и сообщество
|Охват, вовлечённость
|Маркетологу
|Таргетолог
|За рекламные кампании
|CPL, ДРР
|Маркетологу
|SEO-специалист
|За позиции сайта в поиске
|Трафик из поиска, позиции
|Маркетологу
Какие метрики должен уметь считать интернет-маркетолог?
Интернет-маркетолог считает пять показателей: CAC, LTV, ROMI, ДРР и конверсию воронки, потому что они связывают рекламу с прибылью, а не с кликами.
Метрики образуют систему, а не список. Если показов много, а кликов мало, вопрос к креативу. Если заявок много, а продаж нет, вопрос к отделу продаж. Маркетолог показывает, на каком этапе воронки теряются деньги, и не спорит об этом на планёрке, а приносит цифры.
Школа подчёркивает, что эти метрики на курсе считают на реальных данных, а не в теории. Проверьте, есть ли в практике расчёт CAC, LTV и ROMI по учебному проекту и интерпретация результата. Умение посчитать формулу без вывода для бизнеса не делает человека маркетологом.
|Метрика
|Что показывает
|Зачем нужна
|CAC
|Стоимость привлечения клиента
|Показывает, какой канал приводит клиентов дешевле
|LTV
|Ценность клиента за всё время
|Если LTV меньше CAC, бизнес теряет на каждом клиенте
|ROMI
|Окупаемость вложений
|Позволяет показать руководству прибыль от бюджета
|ДРР
|Долю рекламных расходов
|Ключевая метрика в e-commerce и на маркетплейсах
|Конверсия воронки
|Переход с этапа на этап: показ, клик, заявка, продажа
|Находит этап, на котором теряются деньги
Что такое сквозная аналитика и зачем её учат на курсах интернет-маркетолога?
Сквозная аналитика объединяет данные рекламного кабинета, сайта и CRM в один отчёт и показывает, какой канал принёс выручку, а не только клики.
Данные берутся из трёх систем: рекламный кабинет показывает, сколько потратили, сайт и аналитика — кто оставил заявку, CRM — кто заплатил. Сведённые в один отчёт, они показывают, какой канал принёс реальную выручку. На курсе, по описанию школы, такую связку настраивают на учебном проекте и забирают в портфолио.
Отдельная тема — модели атрибуции. Клиент редко приходит с одного касания: сначала баннер, через неделю поиск, затем рассылка. Модель last-click отдаёт всю ценность последнему каналу, модель linear делит ценность поровну между касаниями. От выбора модели зависит, какой канал вы назовёте успешным.
|Без сквозной аналитики
|Со сквозной аналитикой
|Видно стоимость заявки, но не видно, сколько заявок дошло до оплаты
|Видно выручку по каждому каналу, а не только клики
|Канал с дешёвыми заявками кажется выигрышным, и его масштабируют
|Бюджет уходит туда, где деньги, а не туда, где дешёвые заявки
|Канал с дорогими заявками отключают и теряют выручку
|Решение об отключении канала принимается по факту
|Спор с отделом продаж о качестве лидов не заканчивается
|Разговор с руководством идёт в цифрах прибыли
Чему учат на курсах интернет-маркетолога по направлениям?
Программа охватывает стратегию, performance-каналы, веб-аналитику, контент, SMM, CRM-маркетинг, SEO, медийную рекламу, посадочные страницы и работу с нейросетями.
На странице курса Digital Skills Academy перечислены стратегии и позиционирование, performance-каналы, веб-аналитика, контент и креатив, механики SMM, CRM-маркетинг, чат-боты, SEO, медийная реклама, особенности продвижения в разных нишах, создание и анализ посадочных страниц, а также Excel и маркетплейсы. Это комплекс, а не набор отдельных курсов.
Широта имеет цену: на каждое направление приходится меньше времени, чем в узкой программе. Поэтому комплексный курс даёт общую карту и умение выбирать каналы, а глубину по одному инструменту выпускник наращивает на проектах. Сравнивайте программы по тому, насколько каждое направление подкреплено практическим заданием.
Как нейросети входят в программу интернет-маркетолога?
Нейросети в программе разбираются в четырёх задачах: анализ и создание креативов, автоматизация процессов, практика на кейсах и сбор креативной рамки.
Школа заявляет отдельный модуль по нейросетям: типы креативов — статика и динамика — и их создание, подбор тем и текстов, первичный анализ кампаний и пошаговый алгоритм контент-стратегии. По данным, на которые ссылается школа, зарплаты специалистов со знанием ИИ в среднем выше на 20–34%. Проверяйте цифры по вакансиям.
Нейросети ускоряют рутину, но не принимают решения о стратегии и бюджете. Сгенерированный текст нужно проверять на факты и соответствие закону о рекламе, а выводы по кампании делать по данным кабинета. Поэтому ценность выпускника определяет не знание сервисов, а умение поставить задачу нейросети и оценить результат.
Сколько зарабатывает интернет-маркетолог и от чего зависит вилка?
Вилка зарплат зависит от уровня и зоны ответственности: по данным страницы курса, в Москве она растёт от 60 000 ₽ у джуниора до 350 000 ₽ у сеньора, а в регионах ниже на 25–40%.
Данные приведены со страницы курса со ссылкой на hh.ru по вакансиям интернет-маркетолога на август 2026 года: открыто 13 555 вакансий, вилки указаны для Москвы, а в регионах уровень ниже на 25–40%. Это ориентир по объявлениям, а не гарантия дохода выпускника. Проверяйте актуальные вакансии в своём городе.
Заработок определяет не число освоенных инструментов, а зона ответственности: сколько каналов и какой бюджет вы ведёте самостоятельно. Поэтому вилка делит уровни по задачам. Чтобы перейти от джуниора к мидлу, нужны проекты, где вы отвечаете за несколько каналов и за результат, а не только исполняете задачи.
|Уровень
|Опыт
|Вилка в Москве, ₽ в месяц
|Зона ответственности
|Junior
|До 1 года
|60 000–100 000
|Один-два канала под руководством, отчёты, рекламные кабинеты
|Middle
|2–4 года
|120 000–200 000
|Несколько каналов и бюджет, задачи подрядчикам, планы кампаний
|Senior
|От 5 лет
|200 000–350 000
|Маркетинг направления целиком, команда и бюджет, защита стратегии
Как проверить курсы интернет-маркетолога до оплаты?
Проверка состоит из четырёх шагов: лицензия школы, состав программы, объём практики по метрикам и пробный доступ.
Сопоставьте программу с вашей целью. Если курсы интернет-маркетолога включают аналитику, стратегию и несколько каналов, проверьте, что для каждого блока есть практическое задание и разбор от преподавателя. У Digital Skills Academy заявлены 48 часов бесплатного доступа ко всему курсу и полная программа в PDF.
Условия оплаты проверяйте отдельно. Школа указывает беспроцентную рассрочку на 18 месяцев и налоговый вычет 13%, а лицензию можно найти в сводном реестре Рособрнадзора по ИНН. Реквизиты школы: ООО «Современные формы образования», ИНН 7841081586. Сверьте их с записью в реестре и зафиксируйте название документа об обучении в договоре.
Какие красные флаги выдают слабые курсы интернет-маркетолога?
Слабые курсы выдают пять признаков: гарантия дохода, программа без аналитики, обучение инструментам без стратегии, нет расчёта метрик на данных и закрытый доступ до оплаты.
- Гарантия дохода или должности: вилка зависит от региона, опыта и зоны ответственности.
- Программа перечисляет каналы, но не учит считать CAC, LTV и ROMI.
- Инструменты изучают без связи со стратегией и целями бизнеса.
- В практике нет сквозного проекта, который можно показать работодателю.
- Нельзя посмотреть уроки до оплаты.
Ограничение остаётся одним: курс не гарантирует работу, а широкая программа не делает выпускника экспертом по каждому каналу. Карьерный центр помогает с резюме и подготовкой к собеседованиям, но решение принимает работодатель. Оценивайте процесс обучения и проверку практических работ, а не обещания. Спросите, кто проверяет задания.
Частые вопросы
Кто такой интернет-маркетолог?
Интернет-маркетолог — специалист по продвижению товаров и услуг в интернете. Он помогает бизнесу привлекать клиентов, усиливать узнаваемость и увеличивать продажи, работая на пересечении аналитики, креатива и технологий. Он выбирает каналы, ставит задачи исполнителям и отвечает за окупаемость, измеряемую ROMI, CAC и LTV.
Можно ли стать маркетологом без опыта?
Можно. Школа описывает курс как обучение с нуля до продвинутого уровня с практикой и готовым портфолио, а задания строятся на реальных ситуациях. Опыт в одном канале помогает, но не обязателен. Важнее готовность считать цифры, проверять гипотезы и объяснять результат языком бизнеса.
Сколько длится курс интернет-маркетолога?
Школа указывает, что курс рассчитан на несколько месяцев, а расширенный тариф даёт больше времени на практику с реальными проектами. Доступ к материалам, по данным школы, остаётся навсегда. Конкретный график уточняйте при записи, потому что цифры модулей и часов на странице курса стоит сверить с программой в PDF.
Нужно ли интернет-маркетологу уметь работать с нейросетями?
Сегодня это входит в базовые навыки: нейросети помогают готовить креативы, подбирать темы и тексты, делать первичный анализ кампаний. В программе Digital Skills Academy им отведён отдельный модуль. Проверять факты, соответствие закону о рекламе и итоговые решения по бюджету по-прежнему должен специалист.
Чем курс интернет-маркетолога отличается от курса SMM?
Курс SMM учит одному каналу: стратегии, контенту, рекламе в соцсетях и аналитике. Курс интернет-маркетолога охватывает несколько каналов и связывает их с деньгами бизнеса через CAC, LTV и ROMI. Если нужен один канал глубоко, выбирайте узкую программу, если нужна управленческая роль — комплексную.
Какой документ выдают после курса интернет-маркетолога?
Школа с лицензией выдаёт документ о профессиональной переподготовке или повышении квалификации. На странице курса указаны диплом и возможность получить международный диплом совместно с Европейской Ассоциацией HISTES. Название документа и образец уточняйте до оплаты и фиксируйте в договоре, потому что формулировки на странице стоит сверить с договором.
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*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации
**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации
***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»