Интернет-маркетолог — специалист, который отвечает за весь маркетинг бизнеса в интернете и его окупаемость: выбирает каналы, ставит задачи исполнителям и считает результат в деньгах. Не путать с SMM-специалистом, который ведёт соцсети, таргетологом, который настраивает платную рекламу, и SEO-специалистом, который отвечает за позиции в поиске. Курсы интернет-маркетолога готовят к этой комплексной роли.

В статье показано, чем отличаются роли, какие метрики считает маркетолог, как работает сквозная аналитика с CRM и чему учит программа. Отдельно описано, как проверить школу и что в зарплатных вилках зависит от региона. Данные программы взяты со страницы Digital Skills Academy на октябрь 2026 года. Каждый пример можно повторить на учебном проекте.

Чем интернет-маркетолог отличается от SMM-специалиста, таргетолога и SEO?

Интернет-маркетолог отвечает за весь маркетинг и окупаемость, а SMM-специалист, таргетолог и SEO-специалист отвечают каждый за свой канал и подчиняются маркетологу.

Разделение ролей взято со страницы курса Digital Skills Academy. Школа поясняет, что узкие специалисты работают внутри своего инструмента, а маркетолог связывает их работу с деньгами бизнеса. Настроить кампанию умеет таргетолог, а объяснить собственнику, окупится ли она, — задача маркетолога. Это различие определяет, какую программу выбирать.

Если интересен один канал глубоко, подходят курсы SMM, SEO или трафик-менеджера. Если нужна роль, в которой вы выбираете каналы и отвечаете за результат целиком, смотрите комплексную программу. Выбор зависит от того, хотите ли вы исполнять задачи в одном инструменте или управлять системой каналов.

Роль За что отвечает Главная метрика Кому подчиняется Интернет-маркетолог За весь маркетинг и его окупаемость ROMI, CAC, LTV Директору по маркетингу или собственнику SMM-специалист За соцсети и сообщество Охват, вовлечённость Маркетологу Таргетолог За рекламные кампании CPL, ДРР Маркетологу SEO-специалист За позиции сайта в поиске Трафик из поиска, позиции Маркетологу

Какие метрики должен уметь считать интернет-маркетолог?

Интернет-маркетолог считает пять показателей: CAC, LTV, ROMI, ДРР и конверсию воронки, потому что они связывают рекламу с прибылью, а не с кликами.

Метрики образуют систему, а не список. Если показов много, а кликов мало, вопрос к креативу. Если заявок много, а продаж нет, вопрос к отделу продаж. Маркетолог показывает, на каком этапе воронки теряются деньги, и не спорит об этом на планёрке, а приносит цифры.

Школа подчёркивает, что эти метрики на курсе считают на реальных данных, а не в теории. Проверьте, есть ли в практике расчёт CAC, LTV и ROMI по учебному проекту и интерпретация результата. Умение посчитать формулу без вывода для бизнеса не делает человека маркетологом.

Метрика Что показывает Зачем нужна CAC Стоимость привлечения клиента Показывает, какой канал приводит клиентов дешевле LTV Ценность клиента за всё время Если LTV меньше CAC, бизнес теряет на каждом клиенте ROMI Окупаемость вложений Позволяет показать руководству прибыль от бюджета ДРР Долю рекламных расходов Ключевая метрика в e-commerce и на маркетплейсах Конверсия воронки Переход с этапа на этап: показ, клик, заявка, продажа Находит этап, на котором теряются деньги

Что такое сквозная аналитика и зачем её учат на курсах интернет-маркетолога?

Сквозная аналитика объединяет данные рекламного кабинета, сайта и CRM в один отчёт и показывает, какой канал принёс выручку, а не только клики.

Данные берутся из трёх систем: рекламный кабинет показывает, сколько потратили, сайт и аналитика — кто оставил заявку, CRM — кто заплатил. Сведённые в один отчёт, они показывают, какой канал принёс реальную выручку. На курсе, по описанию школы, такую связку настраивают на учебном проекте и забирают в портфолио.

Отдельная тема — модели атрибуции. Клиент редко приходит с одного касания: сначала баннер, через неделю поиск, затем рассылка. Модель last-click отдаёт всю ценность последнему каналу, модель linear делит ценность поровну между касаниями. От выбора модели зависит, какой канал вы назовёте успешным.

Без сквозной аналитики Со сквозной аналитикой Видно стоимость заявки, но не видно, сколько заявок дошло до оплаты Видно выручку по каждому каналу, а не только клики Канал с дешёвыми заявками кажется выигрышным, и его масштабируют Бюджет уходит туда, где деньги, а не туда, где дешёвые заявки Канал с дорогими заявками отключают и теряют выручку Решение об отключении канала принимается по факту Спор с отделом продаж о качестве лидов не заканчивается Разговор с руководством идёт в цифрах прибыли

Чему учат на курсах интернет-маркетолога по направлениям?

Программа охватывает стратегию, performance-каналы, веб-аналитику, контент, SMM, CRM-маркетинг, SEO, медийную рекламу, посадочные страницы и работу с нейросетями.

На странице курса Digital Skills Academy перечислены стратегии и позиционирование, performance-каналы, веб-аналитика, контент и креатив, механики SMM, CRM-маркетинг, чат-боты, SEO, медийная реклама, особенности продвижения в разных нишах, создание и анализ посадочных страниц, а также Excel и маркетплейсы. Это комплекс, а не набор отдельных курсов.

Широта имеет цену: на каждое направление приходится меньше времени, чем в узкой программе. Поэтому комплексный курс даёт общую карту и умение выбирать каналы, а глубину по одному инструменту выпускник наращивает на проектах. Сравнивайте программы по тому, насколько каждое направление подкреплено практическим заданием.

Как нейросети входят в программу интернет-маркетолога?

Нейросети в программе разбираются в четырёх задачах: анализ и создание креативов, автоматизация процессов, практика на кейсах и сбор креативной рамки.

Школа заявляет отдельный модуль по нейросетям: типы креативов — статика и динамика — и их создание, подбор тем и текстов, первичный анализ кампаний и пошаговый алгоритм контент-стратегии. По данным, на которые ссылается школа, зарплаты специалистов со знанием ИИ в среднем выше на 20–34%. Проверяйте цифры по вакансиям.

Нейросети ускоряют рутину, но не принимают решения о стратегии и бюджете. Сгенерированный текст нужно проверять на факты и соответствие закону о рекламе, а выводы по кампании делать по данным кабинета. Поэтому ценность выпускника определяет не знание сервисов, а умение поставить задачу нейросети и оценить результат.

Сколько зарабатывает интернет-маркетолог и от чего зависит вилка?

Вилка зарплат зависит от уровня и зоны ответственности: по данным страницы курса, в Москве она растёт от 60 000 ₽ у джуниора до 350 000 ₽ у сеньора, а в регионах ниже на 25–40%.

Данные приведены со страницы курса со ссылкой на hh.ru по вакансиям интернет-маркетолога на август 2026 года: открыто 13 555 вакансий, вилки указаны для Москвы, а в регионах уровень ниже на 25–40%. Это ориентир по объявлениям, а не гарантия дохода выпускника. Проверяйте актуальные вакансии в своём городе.

Заработок определяет не число освоенных инструментов, а зона ответственности: сколько каналов и какой бюджет вы ведёте самостоятельно. Поэтому вилка делит уровни по задачам. Чтобы перейти от джуниора к мидлу, нужны проекты, где вы отвечаете за несколько каналов и за результат, а не только исполняете задачи.

Уровень Опыт Вилка в Москве, ₽ в месяц Зона ответственности Junior До 1 года 60 000–100 000 Один-два канала под руководством, отчёты, рекламные кабинеты Middle 2–4 года 120 000–200 000 Несколько каналов и бюджет, задачи подрядчикам, планы кампаний Senior От 5 лет 200 000–350 000 Маркетинг направления целиком, команда и бюджет, защита стратегии

Как проверить курсы интернет-маркетолога до оплаты?

Проверка состоит из четырёх шагов: лицензия школы, состав программы, объём практики по метрикам и пробный доступ.

Сопоставьте программу с вашей целью. Если курсы интернет-маркетолога включают аналитику, стратегию и несколько каналов, проверьте, что для каждого блока есть практическое задание и разбор от преподавателя. У Digital Skills Academy заявлены 48 часов бесплатного доступа ко всему курсу и полная программа в PDF.

Условия оплаты проверяйте отдельно. Школа указывает беспроцентную рассрочку на 18 месяцев и налоговый вычет 13%, а лицензию можно найти в сводном реестре Рособрнадзора по ИНН. Реквизиты школы: ООО «Современные формы образования», ИНН 7841081586. Сверьте их с записью в реестре и зафиксируйте название документа об обучении в договоре.

Какие красные флаги выдают слабые курсы интернет-маркетолога?

Слабые курсы выдают пять признаков: гарантия дохода, программа без аналитики, обучение инструментам без стратегии, нет расчёта метрик на данных и закрытый доступ до оплаты.

Гарантия дохода или должности: вилка зависит от региона, опыта и зоны ответственности.

Программа перечисляет каналы, но не учит считать CAC, LTV и ROMI.

Инструменты изучают без связи со стратегией и целями бизнеса.

В практике нет сквозного проекта, который можно показать работодателю.

Нельзя посмотреть уроки до оплаты.

Ограничение остаётся одним: курс не гарантирует работу, а широкая программа не делает выпускника экспертом по каждому каналу. Карьерный центр помогает с резюме и подготовкой к собеседованиям, но решение принимает работодатель. Оценивайте процесс обучения и проверку практических работ, а не обещания. Спросите, кто проверяет задания.

Частые вопросы

Кто такой интернет-маркетолог?

Интернет-маркетолог — специалист по продвижению товаров и услуг в интернете. Он помогает бизнесу привлекать клиентов, усиливать узнаваемость и увеличивать продажи, работая на пересечении аналитики, креатива и технологий. Он выбирает каналы, ставит задачи исполнителям и отвечает за окупаемость, измеряемую ROMI, CAC и LTV.

Можно ли стать маркетологом без опыта?

Можно. Школа описывает курс как обучение с нуля до продвинутого уровня с практикой и готовым портфолио, а задания строятся на реальных ситуациях. Опыт в одном канале помогает, но не обязателен. Важнее готовность считать цифры, проверять гипотезы и объяснять результат языком бизнеса.

Сколько длится курс интернет-маркетолога?

Школа указывает, что курс рассчитан на несколько месяцев, а расширенный тариф даёт больше времени на практику с реальными проектами. Доступ к материалам, по данным школы, остаётся навсегда. Конкретный график уточняйте при записи, потому что цифры модулей и часов на странице курса стоит сверить с программой в PDF.

Нужно ли интернет-маркетологу уметь работать с нейросетями?

Сегодня это входит в базовые навыки: нейросети помогают готовить креативы, подбирать темы и тексты, делать первичный анализ кампаний. В программе Digital Skills Academy им отведён отдельный модуль. Проверять факты, соответствие закону о рекламе и итоговые решения по бюджету по-прежнему должен специалист.

Чем курс интернет-маркетолога отличается от курса SMM?

Курс SMM учит одному каналу: стратегии, контенту, рекламе в соцсетях и аналитике. Курс интернет-маркетолога охватывает несколько каналов и связывает их с деньгами бизнеса через CAC, LTV и ROMI. Если нужен один канал глубоко, выбирайте узкую программу, если нужна управленческая роль — комплексную.

Какой документ выдают после курса интернет-маркетолога?

Школа с лицензией выдаёт документ о профессиональной переподготовке или повышении квалификации. На странице курса указаны диплом и возможность получить международный диплом совместно с Европейской Ассоциацией HISTES. Название документа и образец уточняйте до оплаты и фиксируйте в договоре, потому что формулировки на странице стоит сверить с договором.