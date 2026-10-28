Роскомнадзор предложил обязательную идентификацию детей в соцсетях

Роскомнадзор направил на рассмотрение в комитет Государственной Думы по информационной политике законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на заявление представителя ведомства, сделанное в ходе заседания комитета.

Роскомнадзор не выступал с инициативой о запрете детям до 14 лет пользоваться интернетом, приводит ТАСС слова пресс-службы ведомства. «Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту», — добавили там.

Летом 2026 года глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что ведомство рассматривает внедрение механизмов возрастной идентификации на онлайн-платформах как приоритетную задачу ближайшего времени. В частности, Минцифры изучало опыт международной игровой платформы Roblox, которая внедрила систему «детских» аккаунтов с разделением пользователей на две возрастные группы: от 5 до 9 лет и от 9 до 15 лет.

Несмотря на инициативы регуляторов, в начале октября 2026 года первый заместитель председателя ИТ-комитета Государственной Думы Антон Горелкин сообщил, что депутаты не рассматривают инициативы о полном запрете социальных сетей для детей и подростков. Также, по его словам, не обсуждаются предложения, связанные с обязательной проверкой возраста всех интернет-пользователей.