Чистая прибыль Ozon выросла на 25% за третий квартал 2026 года

Чистая прибыль онлайн-ретейлера Ozon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 25% в годовом выражении и достигла 3,7 млрд рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании.

Выручка Ozon за отчетный период выросла в 1,6 раза, составив 421,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA компании достигла 93 млрд рублей.

Компания также отразила оценочные резервы по убыткам в размере 30,1 млрд рублей, связанные с атаками беспилотных летательных аппаратов на 11 логистических объектов. Убытки включают ущерб товарам, предназначенным для продажи, потери от выбытия и обесценения оборудования, а также прочие расходы. Часть рисков была застрахована, и Ozon продолжает переговоры со страховыми компаниями о возможных компенсациях.

Благодаря расширению клиентской базы и росту частотности покупок в третьем квартале 2026 года Ozon доставил клиентам 1,2 млрд заказов, что на 76% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В среднем каждый покупатель совершает 51 заказ в год.

Оборот платформы (GMV) с учетом услуг за отчетный период увеличился на 42% год к году и достиг 1,6 трлн рублей. Скорректированная EBITDA направления электронной коммерции составила 65,4 млрд рублей.

За счет развития кредитного и транзакционного бизнесов выручка финтех-подразделения Ozon в третьем квартале 2026 года составила 85,2 млрд рублей, продемонстрировав рост на 57%. Прибыль до налогообложения в этом сегменте также выросла на 57%, достигнув 27,1 млрд рублей.

На 30 сентября 2026 года средства на текущих счетах, вкладах и депозитах клиентов достигли 834,8 млрд рублей, а активы, приносящие процентные доходы, составили 1 076,5 млрд рублей.